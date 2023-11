No estuvieron a ‘la altura’: ladrones cayeron del techo cuando intentaban robar dos viviendas y perdieron la vida

Video de robo fallido en Bogotá se hace viral

“Mi primera chamba (trabajo). Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré; mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba, me dijo que la de chambear ya me la sé”, es parte de la letra de la composición viral que está en el video del robo fallido en el sur de Bogotá.