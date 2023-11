Video: la reacción del actor Juan Pablo Raba minutos después del asalto y golpiza que sufrió cuando estaba con sus hijos en los cerros de Bogotá

De hecho, no solo la situación fue incómoda para los menores, ya que el actor terminó herido, pues en la denuncia realizada por el mismo Juan Pablo en su cuenta de Instagram que tiene más de 930.000 seguidores, se puede observar el rostro de Raba, en el que se ve que los ladrones lo golpearon fuertemente, pues en la parte inferior de su ojo se observa una herida, y en la frente también se puede apreciar un golpe. Es más, su esposa confirmó que Raba si fue golpeado al escribir en X “Está golpeado. O sea, le dieron puño etc”.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner en redes, pero bueno, me asaltaron, y estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en la historia de Instagram en donde se puede percibir que está desilusionado e impactado por lo ocurrido.