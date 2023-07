Claudia López perdió el control de la seguridad en Bogotá. Un desastre. La ciudad ha retrocedido una década y se dispararon ocho de 12 delitos, entre ellos los atracos

El sábado 15 de julio estaba almorzando con dos amigos en un restaurante en el parque de la 93. Eran alrededor de las cuatro de la tarde cuando llegaron dos tipos en una moto. Uno de ellos se bajó y le apuntó con una pistola en la cabeza a uno de mis amigos. Él se asustó y salió corriendo hacia el interior del restaurante. Cuando mi amigo corrió, el tipo me puso la pistola a mí en el pecho, me quitó el reloj, la cadena, el celular. En ese momento, lleno de impotencia, sentí que mi vida no valía nada, que me podía morir y que mi pequeña hija se iba a quedar sin su papá”.