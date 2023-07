Pánico en la calles de Bogotá: los ladrones tienen azotados a los ciudadanos, atracan con pistola a plena luz del día y la alcaldesa Claudia López no hace nada

Una violenta ola de inseguridad atormenta a los habitantes Bogotá. No hay día en que no se conozca el caso de un atraco a mano armada en diferentes puntos de la capital del país. Las cifras indican que, en promedio, 319 personas denuncian cada 24 horas haber sido víctimas de robo en la ciudad. De acuerdo con las estadísticas, entre enero y junio del 2023, se han presentado 57.000 reportes por robos en la ciudad. La crítica situación no ha podido ser controlada por la alcaldesa Claudia López, quien evidentemente incumplió una de sus promesas de campaña cuando dijo que iba a ser la comandante de la Policía Metropolitana. La mandataria no pierde oportunidad para evadir su responsabilidad en materia de seguridad y culpar a otros por su falta de liderazgo en la materia.