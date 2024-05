Petro atacó al Financial Times por decir que tiene intención de reescribir la Constitución, recordando a Hugo Chávez, ¿qué dijo?

El agudo artículo del diario inglés Financial Times , en el que se asegura que el presidente Gustavo Petro tendría intención de reescribir la Constitución de Colombia, llamó la atención del mandatario, quien respondió en su tribuna favorita: redes sociales.

Señaló que su intención no es cambiar la Constitución de Colombia y afirmó que su deseo no es estatizar la salud.

“Bien desinformado el medio Financial Times, porque ni vamos a cambiar la Constitución, ni queremos estatizar la salud”, expresó Petro.

Esto dice el artículo que molestó a Petro

“No expropiaré, no convocaré a una asamblea constituyente, manejaré los recursos públicos como recursos sagrados, impulsaré la iniciativa privada, garantizaré la democracia, respetaré el Estado social de derecho, nombraré a los más capaces, garantizaré la igualdad de género, impulsaré el tránsito ordenado de las energías limpias, impulsaré la educación, garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta contra la corrupción”.

Ese acto es recogido en el Financial Times para mostrar que ese giro radical sí se está dando. Dos años después de llegar al poder, Petro enarbola con entusiasmo su constituyente. Fue una de sus principales consignas el 1 de mayo. Dijo: “ Propongo poner las palabras de las reformas y las que se hablan de verdad, que las palabras constituyentes se escriban en un gran acuerdo nacional para que cierren la puerta de la violación de los derechos y la ignominia, para que abra la puerta al poder popular”.

El Financial Times recuerda que Petro ha dicho que una constituyente no es “una frase arrancada del aire”, sino “una oportunidad para que el pueblo colombiano tome las riendas de su propio destino”, pero la posible constituyente es una muestra de ese giro más profundo, señala el Financial Times: