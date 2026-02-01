Fallo al 97’ decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

En el último suspiro del juego que se llevó a cabo en Santiago Bernabéu este domingo, Real Madrid se logró imponer por 2-1 al Rayo Vallecano en la fecha 22 de La Liga.

Aunque el cuadro blanco tuvo más opciones que ese penal in extremis de Kylian Mbappé, esta fue la única manera para que los merengues se hicieran a los tres puntos que les permitían no perderle pisaba al Barcelona en la tabla de posiciones.

¡KIKI NO FALLÓ Y LE DA LA VICTORIA AGÓNICA AL REAL MADRID SOBRE EL RAYO VALLECANO!



Nobel Mendy fue el protagonista de un fallo insólito, pero a la vez un salvavidas para los locales. En su intención por despejar un balón, le terminó por propinar una patada descalificadora a Brahim Díaz que el juez decidió como pena máxima.

Con poco por refutar para los de Vallecas, el balón fue tomado a los pocos segundos por Kylian Mbappé, el cual no falló ante Augusto Batalla para marcarle el gol del triunfo.

Álvaro Arbeloa, DT de los blancos, respira una jornada más en LaLiga, luego de no perderle pisada a Barcelona a quien acechan a una unidad.

Victoria blaugrana un día antes

FC Barcelona se impuso el sábado por 3-1 al Elche en el Martínez Valero, en la vigesimosegunda jornada de LaLiga, y se distanció provisionalmente en el liderato de su perseguidor, el Real Madrid.

Lamine Yamal (6′) inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía.

Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29′), que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir a la perfección con un remate cruzado frente a Joan García.

Barcelona siguió en la cima de LaLiga tras vencer a Elche en la fecha 22. Foto: AFP

Después de ese empate, los de Flick reaccionaron atacando con más verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones.

Ferran Torres (40′) volvió a poner por encima al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

El atacante valenciano había estrellado antes hasta dos veces el balón en el travesaño. El primero (33′), con el pie y, el segundo (45+4′), con el hombro tras un rechace.

Ya en el tiempo de descuento de la primera parte, Víctor Chust salvó el tercer gol azulgrana bajo palos al repeler el disparo de Ferran, que se encontraba solo tras haberse marchado de Peña.

Tras la reanudación, Rodríguez (50′) casi logra el doblete, que habría puesto las tablas en el marcador, pero su ejecución se fue cerca del palo izquierdo.

Después, el Elche falló casi lo inverosímil. Martín Neto tiró varios recortes dentro del área para superar las marcas del Barça y dejar la pelota a Adam Boayar (64′), quien remató desviado con todo a su favor.

Al error también se sumó Marcus Rashford, que generó un espacio en carrera para enfrentarse a Peña en un mano a mano, pero mandó el esférico fuera.

En cambio, el delantero inglés (72′) lo enmendó con un tanto que le sirvió en bandeja Yamal. Pese a la desventaja, los de Eder Sarabia siguieron intentando la remontada, pero García (83′, 90+3) lo desbarató con paradas providenciales.

Con esta victoria, el Barcelona sumó 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51), quien estaba forzado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu.

*Con información de AFP.