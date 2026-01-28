Fútbol - España - Primera División

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Elche y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el sábado 31 de enero a las 15:00 horas.

28 de enero de 2026, 2:17 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Elche y Barcelona correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 15:00 horas, el sábado 31 de enero.

Así llegan Elche y Barcelona

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Levante. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona venció en casa a Real Oviedo por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Barcelona.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 24 puntos (5 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 52 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (17 PG - 1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
4Villarreal4120132516
11Elche24215970

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Real Sociedad: 7 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Mallorca: 7 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 24: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

