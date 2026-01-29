Fútbol - España - Primera División

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Real Madrid y Rayo Vallecano se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará el domingo 1 de febrero desde las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de enero de 2026, 2:00 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Madrid y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 22 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Rayo Vallecano

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 2-0 el juego pasado ante Villarreal. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 13 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 1 a 3 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Fútbol

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Fútbol

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Fútbol

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Fútbol

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Fútbol

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Fútbol

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 51 puntos (16 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
4Villarreal4120132516
16Rayo Vallecano2221579-11

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Como 1907 y Atalanta se miden por la fecha 23

Noticias Destacadas