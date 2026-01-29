Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

El juego entre Real Madrid y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 1 de febrero por la fecha 22 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Rayo Vallecano

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 2-0 el juego pasado ante Villarreal. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 13 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 1 a 3 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 12 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 51 puntos (16 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 4 Villarreal 41 20 13 2 5 16 16 Rayo Vallecano 22 21 5 7 9 -11

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 08:00 horas

Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Rayo Vallecano, según país