Extradición de alias Pipe Tuluá sigue en pie: Corte Suprema rechazó la tutela con la que buscaba frenarla

Alias pipe Tuluá es requerido por una corte del Distrito Este de Texas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

26 de diciembre de 2025, 10:15 p. m.
El Gobierno Nacional ya había firmado la extradición a Estados Unidos.
El Gobierno Nacional ya había firmado la extradición a Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela que presentó la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, con la que buscaba frenar su extradición a EE.UU.

Con esta decisión, el alto tribunal cerró la puerta al uso de este mecanismo constitucional como vía para detener el proceso y dejó en firme, por ahora, el camino jurídico que conduce a su eventual entrega a las autoridades norteamericanas.

La determinación implica que la extradición sigue en pie, aunque no significa que el trámite esté completamente agotado. La corte fue clara en señalar que la tutela no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios previstos en la ley ni para cuestionar decisiones que aún cuentan con recursos administrativos y judiciales disponibles. En consecuencia, rechazó las pretensiones de la defensa y reafirmó los límites de la justicia constitucional en este tipo de procesos.

Alias pipe Tuluá es requerido por una corte del Distrito Este de Texas para que responda por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. La solicitud fue presentada en julio de este año y dio inicio a un proceso que avanzó con el estudio del caso por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

¿En qué ciudades de Colombia lloverá durante el último fin de semana del año? Pronóstico del clima del 27 y 28 de diciembre

Concejal de Bogotá, Rolando González, tomará medidas penales contra ataques y hostigamientos en su contra: “Sicariato digital”

Fiscalía pide circular roja de Interpol a mujer del disfraz azul, buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

ELN planea atacar con drones a pelotones que buscan contener la guerra con las disidencias en el Catatumbo: Ejército en alerta

Lo que dijo la Dian tras el asesinado del director seccional Tuluá: “Todo acto de violencia”

Cali

Asesinan al director de la Dian seccional Tuluá mientras se desplazaba en su camioneta

El pasado 12 de noviembre, esa Sala emitió concepto favorable a la extradición, al concluir que no existían impedimentos jurídicos para acceder a la petición de Estados Unidos.

Con ese concepto en mano, el trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

A comienzos de este mes, el Ejecutivo expidió la Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual concedió la extradición de Marín Silva. Esa resolución fue notificada el 12 de diciembre, momento en el que tanto el procesado como su defensa fueron informados de que podían interponer recurso de reposición dentro de los siguientes 10 días, lo que significa que la decisión aún no se encuentra en firme.

Pese a ese escenario, la defensa acudió a la acción de tutela argumentando que en el trámite se habían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

Según sus planeamientos, el concepto de la Sala Penal y la actuación posterior habrían tenido defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que ameritaban la intervención del juez constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que esos reclamos no cumplen con el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la tutela.

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

