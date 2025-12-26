La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela que presentó la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, con la que buscaba frenar su extradición a EE.UU.

Con esta decisión, el alto tribunal cerró la puerta al uso de este mecanismo constitucional como vía para detener el proceso y dejó en firme, por ahora, el camino jurídico que conduce a su eventual entrega a las autoridades norteamericanas.

Con tutela, alias Pipe Tuluá pide tumbar su extradición a los Estados Unidos

La determinación implica que la extradición sigue en pie, aunque no significa que el trámite esté completamente agotado. La corte fue clara en señalar que la tutela no puede utilizarse para reemplazar los mecanismos ordinarios previstos en la ley ni para cuestionar decisiones que aún cuentan con recursos administrativos y judiciales disponibles. En consecuencia, rechazó las pretensiones de la defensa y reafirmó los límites de la justicia constitucional en este tipo de procesos.

Alias pipe Tuluá es requerido por una corte del Distrito Este de Texas para que responda por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. La solicitud fue presentada en julio de este año y dio inicio a un proceso que avanzó con el estudio del caso por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.

Gustavo Petro dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá

El pasado 12 de noviembre, esa Sala emitió concepto favorable a la extradición, al concluir que no existían impedimentos jurídicos para acceder a la petición de Estados Unidos.

Con ese concepto en mano, el trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

A comienzos de este mes, el Ejecutivo expidió la Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual concedió la extradición de Marín Silva. Esa resolución fue notificada el 12 de diciembre, momento en el que tanto el procesado como su defensa fueron informados de que podían interponer recurso de reposición dentro de los siguientes 10 días, lo que significa que la decisión aún no se encuentra en firme.

Corte Suprema da vía libre a la extradición de Pipe Tuluá a los Estados Unidos

Pese a ese escenario, la defensa acudió a la acción de tutela argumentando que en el trámite se habían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

Según sus planeamientos, el concepto de la Sala Penal y la actuación posterior habrían tenido defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que ameritaban la intervención del juez constitucional. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que esos reclamos no cumplen con el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la tutela.