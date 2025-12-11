Gustavo Petro dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá

Este jueves 11 de diciembre, se dio a conocer que el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó una drástica decisión en contra de uno de los más peligrosos criminales del país.

En ese sentido, el mandatario firmó la resolución que da vía libre a la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien es requerido por la justicia de ese país para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico.

“Conceder la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marin Silva, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por el cargo uno (concierto para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína)”, dice uno de los apartes del documento que firmó Gustavo Petro.

También expresa: “Cargo dos (concierto para traficar y distribuir cocaína con la intención, a sabiendas y motivos para creer que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)”.

“Cargo tres (fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, a sabiendas y con motivos razonables para creer que la cocaína seria importada ilícitamente a los Estados Unidos), imputados en la Acusación en el Caso número 4:24-CR-195 SDJ/BD (también referido como 4:24-cr-00195-SDJ-BD y 4:24-cr- 00195-SDJ-BD-1), dictada el 11 de septiembre del 2024, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”, subraya la resolución.

Pipe Tuluá, trasladado bajo un fuerte esquema de seguridad a una estación de Policía en Bogotá para ser extraditado. | Foto: Mindefensa.

La Corte Suprema de Justicia avaló el pasado 12 de noviembre la extradición a los Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. Es requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Trascendió, que en el análisis del caso, el magistrado Gerson Chaverra aseguró que el hecho de que Pipe Tuluá esté en un proceso de paz junto a su banda criminal no lo exime de una extradición.

“El hecho de que, supuestamente, Marín Silva este ‘siendo parte de una mesa de paz’, como lo plantea la defensa, no guarda relación con la garantía de no extradición prevista para los exintegrantes de las Farc-EP ni constituye una excepción adicional a la entrega”, se desprendió de la decisión del alto tribunal.