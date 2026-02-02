Nación

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

Fuentes de la Policía confirmaron que se alista el dispositivo para enviar al peligroso criminal a Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 8:25 p. m.
Pipe Tuluá, el jefe de La Inmaculada del Valle del Cauca, sería extraditado en la próximas horas a Estados Unidos.
Pipe Tuluá, el jefe de La Inmaculada del Valle del Cauca, sería extraditado en la próximas horas a Estados Unidos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En alerta máxima se encuentran en la Policía tras los ajustes que se están haciendo para llevar a cabo la extradición de alias Pipe Tuluá, el jefe de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.
El trámite pasó al Gobierno nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición. Foto: API

La extradición de Tuluá a Estados Unidos se da en momentos en los que el presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en el país norteamericano, donde sostendrá la primera reunión con el presidente Donald Trump.

Pipe Tuluá tendrá que responder ante las autoridades norteamericanas por delitos de narcotráfico. A través de varios mecanismos judiciales, su defensa había buscado frenar su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, la semana anterior, Andrés Idárraga, antes de salir del Ministerio de Justicia, indicó a la prensa que la extradición de Pipe Tuluá estaba casi lista.

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Nación

Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

Barranquilla

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

Nación

Primicia | CNE se opone a aplazar las consultas interpartidistas de marzo

Nación

Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

Nación

Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en Caquetá: hay varios ilegales abatidos

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Nación

Gonzalito: el criminal que estuvo en las AUC, lideró el Clan del Golfo y murió negociando la paz

Nación

Cayó cabecilla armado alias Motor, en Nariño: autoridades incautaron granadas para dron y fusiles

Nación

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

“El día lunes, 26 de enero, se firmó la confirmación de su extradición, se respondió el recurso de reposición que interpuso; entonces sigue adelante la extradición de Pipe Tuluá”.

Las autoridades norteamericanas requieren a Tuluá por los delitos de concierto para distribuir cocaína, concierto para traficar cocaína sabiendo que iba a ser vendida en Estados Unidos y fabricación de cinco o más kilos de cocaína.

Además de precisar el alcance de las sanciones, el Gobierno estadounidense incluyó compromisos sobre el respeto de derechos fundamentales durante el proceso judicial.
Pipe Tuluá sería extraditado en la próximas horas a Estados Unidos. Foto: Colprensa

Además de la cuentas pendientes con Estados Unidos, en Colombia el temido jefe de La Inmaculada también tiene deudas con la justicia a raíz de dos condenas que tiene por extorsión, secuestro y homicidio agravado, así como de dos procesos en etapa de juzgamiento por extorsión y concierto para delinquir, además de 11 investigaciones activas.

La banda La Inmaculada tiene su radio de acción criminal en el departamento del Valle del Cauca, en donde ordena secuestros, homicidios, extorsiones y otras acciones de violencia de alto impacto.

La Policía, además, ordenó en las últimas horas reforzar la seguridad donde se encuentra Tuluá tras haber obtenido información sobre intenciones de fuga del temido capo del narcotráfico, según la justicia de Estados Unidos.

Más de Nación

La tutela que ordenó el traslado de alias Pipe Tuluá se radicó en La Guajira y por un funcionario público en el Valle del Cauca. El juez abrió un incidente de desacato en contra del Inpec.

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

No

Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

Emergencias en Barranquilla.

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

Primicia | CNE se opone a aplazar las consultas interpartidistas de marzo

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.

Fuertes combates entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en Caquetá: hay varios ilegales abatidos

Operativos de la Policía de Barranquilla.

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Paola Andrea Meneses Mosquera magistrada de la Corte Constitucional Bogota junio 14 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Magistrada Paola Meneses podrá participar en el debate de la emergencia económica. Corte rechazó impedimento

La Guajira

Esta es la queja disciplinaria contra el alcalde de Uribia, La Guajira, por las irregularidades en millonario contrato de obras públicas

Noticias Destacadas