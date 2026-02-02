En alerta máxima se encuentran en la Policía tras los ajustes que se están haciendo para llevar a cabo la extradición de alias Pipe Tuluá, el jefe de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.

El trámite pasó al Gobierno nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición. Foto: API

La extradición de Tuluá a Estados Unidos se da en momentos en los que el presidente de la República, Gustavo Petro, se encuentra en el país norteamericano, donde sostendrá la primera reunión con el presidente Donald Trump.

Pipe Tuluá tendrá que responder ante las autoridades norteamericanas por delitos de narcotráfico. A través de varios mecanismos judiciales, su defensa había buscado frenar su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, la semana anterior, Andrés Idárraga, antes de salir del Ministerio de Justicia, indicó a la prensa que la extradición de Pipe Tuluá estaba casi lista.

“El día lunes, 26 de enero, se firmó la confirmación de su extradición, se respondió el recurso de reposición que interpuso; entonces sigue adelante la extradición de Pipe Tuluá”.

Las autoridades norteamericanas requieren a Tuluá por los delitos de concierto para distribuir cocaína, concierto para traficar cocaína sabiendo que iba a ser vendida en Estados Unidos y fabricación de cinco o más kilos de cocaína.

Pipe Tuluá sería extraditado en la próximas horas a Estados Unidos. Foto: Colprensa

Además de la cuentas pendientes con Estados Unidos, en Colombia el temido jefe de La Inmaculada también tiene deudas con la justicia a raíz de dos condenas que tiene por extorsión, secuestro y homicidio agravado, así como de dos procesos en etapa de juzgamiento por extorsión y concierto para delinquir, además de 11 investigaciones activas.

La banda La Inmaculada tiene su radio de acción criminal en el departamento del Valle del Cauca, en donde ordena secuestros, homicidios, extorsiones y otras acciones de violencia de alto impacto.

La Policía, además, ordenó en las últimas horas reforzar la seguridad donde se encuentra Tuluá tras haber obtenido información sobre intenciones de fuga del temido capo del narcotráfico, según la justicia de Estados Unidos.