Presidente Gustavo Petro reaccionó al apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella: “Muere la libertad”

El presidente Gustavo Petro respondió este martes, 2 de junio, a la reacción de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien oficialmente mostró su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales del 21 de junio.

Donald Trump respaldó candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Es un líder inteligente, fuerte y firme”

El mandatario norteamericano oficializó previamente su respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el aspirante en primera vuelta.

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El jefe de Estado colombiano instó a los ciudadanos inscritos en el censo electoral a acudir a las urnas de manera independiente y sin condicionamientos externos.

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad.



Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie.



Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

“Cuando un país interviene en las decisiones de otra nación, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía”, manifestó el mandatario a través de sus canales oficiales.

Petro concluyó su declaración afirmando que, si el territorio pierde su soberanía, se debilita la perspectiva institucional del país.

El respaldo de la Casa Blanca a la campaña de la derecha

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se conoció luego de los resultados de la primera vuelta electoral, celebrada el pasado domingo 31 de mayo, en la cual De la Espriella obtuvo una de las dos mayores votaciones frente al aspirante Iván Cepeda.

A través de su plataforma oficial Truth Social, Donald Trump formalizó su adhesión política a la campaña del candidato.

“Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, comunicó el presidente norteamericano.

Trump añadió que el resultado de los comicios del 21 de junio afectará de manera directa las relaciones bilaterales entre ambas naciones, argumentando motivos de seguridad regional.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público! Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta. Es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”, finalizó el dirigente estadounidense.