En entrevista con SEMANA, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló sobre las intervenciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en la contienda presidencial.

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Como el mandatario ha sido insistente en un supuesto fraude y en un desconocimiento de los resultados electorales del pasado 31 de mayo, el candidato presidencial arremetió contra el jefe de Estado.

“Lo de Petro es una vergüenza, eso nunca había pasado en Colombia y está desconociendo la Constitución y todo el ordenamiento jurídico. Él sigue siendo un guerrillero, un bandido y quiere ir en contra de la ley”, dijo.

De la Espriella dijo que Petro está “enloquecido porque tendrá que dejar el poder y está en el ocaso”, razón por la cual quiere quedarse a como dé lugar en la Casa de Nariño, así sea en cuerpo ajeno con Iván Cepeda.

Sin embargo, dijo que los colombianos pueden estar tranquilos porque él no dejará incendiar el país si gana el próximo 21 de junio porque aseguró que Petro “quiere sacar a sus hordas a las calles para hacer daño”.

Sobre el apoyo que Petro le está brindando a Cepeda, el candidato presidencial mencionó que probablemente habrá problemas entre ellos, ya que el aspirante del Pacto Histórico cree que esa ayuda política le hace daño.

“Eso le va a traer problemas con Cepeda porque creo que no está interesado en que se meta en su campaña. Auguro una fricción entre ellos por ese particular”, dijo Abelardo.

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Abelardo de la Espriella dijo que los colombianos deben entenderlo porque, según él, no se pueden tener buenas formas con Gustavo Petro, ya que sencillamente quiere incendiar el país.

“Es un tipo que tiene malos comportamientos, vicios y es lo peor. Les pido que comprendan eso porque no tiene sentido tener formas con un tipo así”.

Así mismo, dijo que Petro quiere “atornillarse en el poder” a través de Iván Cepeda.

Si la segunda vuelta presidencial fuera hoy, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Se trata de la firma que más acertó en las proyecciones de intención de voto de la primera vuelta.

Según los resultados, De la Espriella tiene el 50,3 % de la intención de voto de cara a la segunda vuelta, es decir, le saca una diferencia de 7,7 puntos porcentuales a Iván Cepeda, que registra el 42,6 %.

El voto en blanco llega al 3,7 %, el voto nulo/no votaré está en un 0,5 % y no sé (2,9 %).