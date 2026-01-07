Preocupación por Yeferson Cossio: el influencer fue hospitalizado tras intervención cardíaca

Hace algunas semanas, Yeferson Cossio, reconocido creador de contenido que suma millones de seguidores en distintas redes sociales, fue tendencia luego de revelar que se encontraba hospitalizado debido a los excesos a los que había sometido su cuerpo.

Durante varios días, el antioqueño tuvo que recibir atención médica especializada y, tras la realización de varios análisis, se determinó que debía someterse a un procedimiento en el corazón, ya que este órgano no estaba funcionando de manera adecuada y le habría estado generando fuertes dolores físicos.

Yeferson Cossio fue hospitalizado por una falla en el corazón. Foto: Instagram @yefersoncossio

Pese a que todo salió bien y el influenciador pudo regresar a su hogar y retomar sus labores, habría asistido a una fiesta que se extendió por más de tres días, lo que le generó malestar y lo obligó a regresar a un centro médico para evitar cualquier complicación.

En horas de la tarde del miércoles 7 de enero, el reconocido creador de contenido volvió a preocupar a sus seguidores en Instagram, luego de que, a través de sus historias, compartiera que nuevamente se encuentra bajo observación médica tras presentar inconvenientes relacionados con su estado de salud.

“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron entre su comunidad, se puede ver al influenciador recostado en una camilla del hospital, con una bata y varios electrodos en el área del pecho, los cuales captan y transmiten la actividad eléctrica del corazón hacia un equipo médico de registro o monitoreo, información que posteriormente es analizada por los profesionales de la salud.

“Desde ayer, martes, 6 de enero, me volvieron a hospitalizar”, agregó junto a la fotografía, generando comentarios entre sus admiradores.

“El corazón le iba a explotar”: el drama de Yeferson Cossio tras cirugía de urgencia y el conmovedor mensaje de su novia

En respuesta a su pronunciamiento, un gran número de personas se manifestó a través de la sección de comentarios en las cuentas de chismes que replicaron la información. Allí, criticaron con dureza el actuar de Cossio, al reprocharle los excesos a los que se somete y la falta de cuidado que, según ellos, estaría teniendo con su salud.

“Sencillo, él lo tiene todo, pero a la final, no valora lo más importante que se tiene... la vida con salud”; “¿Cómo hará un ser humano para jugar con su salud? Dios es tan bueno que aún no le ha pasado nada del otro mundo"; “Si él no se cuida, nadie más lo hará. Cada quien es responsable de sus actos. Dios da oportunidades, pero tú verás si las aprovechas o las tiras por la borda” y “Alguien que no aceptó su cuerpo y con todo lo que se ha hecho, ¿qué esperaba que pasara? No está soportando los cambios", son algunas de las palabras que se leen.