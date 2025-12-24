“Suba esto si me muero”: Yeferson Cossio dio importante mensaje en medio de su hospitalización

En los últimos días, los familiares y seguidores del creador de contenido Yeferson Cossio se mostraron bastante preocupados por su estado de salud, pues, aunque actualmente ya se encuentra fuera de peligro, su vida estuvo en riesgo, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de corazón de urgencia.

Sin embargo, la situación fue tan grave que su novia salió a dar algunas declaraciones ante su comunidad digital y dejó en claro la importancia de tener cuidados especiales en cuanto a la salud y de evitar los excesos.

Yeferson Cossio, hospitalizado de urgencia por fallas en el corazón. Foto: Instagram: @Yefersoncossio

“Me siento tranquila, porque salió todo bien con la cirugía y solo espero que esto le sirva para preocuparse más por su salud y evitar algunas cosas que le provocaron este quebranto”, escribió la influenciadora.

Por otro lado, se viralizó un video del paisa en el que le dirigió unas palabras a su novia antes de ser intervenido por los cirujanos. En este contenido dejó claro el profundo amor que siente por ella y lo importante que sería para él que no iniciara una nueva relación sentimental en caso de haber perdido la vida durante el procedimiento médico.

“Yo voy a entrar en el procedimiento (...) Yo quiero que sepa que si llega a pasar algo mal y por allá en un futuro alguien le dice que a mí me hubiese gustado que usted rehaga su vida con alguien más... Nunca, nunca, nunca diría esto, es más, sea donde sea que estuviera viendo, me sentiría re mal, sería el alma en pena más pena del mundo. Suba esto si me muero. Están todos de testigos”.

Por su parte, algunos de sus seguidores reaccionaron al contenido y compartieron diversas opiniones con respecto a las declaraciones de Yeferson Cossio.

“A mí si me parece egoísta que le diga eso”; “para los que dicen que murió porque subieron el video, no es así. Él está muy bien, gracias a Dios”; “qué triste que le esté pasando esto. Le deseo una pronta mejoría”; “la novia siempre está ahí para él, se nota que si lo quiere y es importante”; “no veo a ninguno de sus amigos con los que siempre sale en las historias, se nota que no todos están en las malas”; “ánimo, Yeferson Cossio, sabeos que saldrás de esta” y “manifestamos que recuperes tu salud y estés mejor en los próximos días”, son algunas de las palabras que se leen.