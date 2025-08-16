Él es Damián Pasquini, el hombre con el que Sara Corrales contrajo matrimonio en Medellín: “eres mi milagro”

En los últimos días se llevó a cabo una de las bodas más esperadas de la farándula colombiana protagonizada por la actriz Sara Corrales y el empresario Damián Pasquini, quien le propuso matrimonio en octubre de 2024, tras nueve meses de noviazgo.

La pedida de mano fue en Medellín, Antioquia, mismo lugar que eligieron para celebrar su boda por todo lo alto en compañía de sus familiares, amigos y algunas celebridades, entre ellas la también actriz y presentadora Carla Giraldo.

No obstante, antes de la fiesta, la pareja se casó por lo civil el pasado jueves, 14 de agosto, según reveló la actriz a través de su cuenta de Instagram.

Y es que desde que se conoció su relación y en poco tiempo su compromiso, Sara Corrales no ha dejado de presumir lo enamorada que está de Damián, un hombre muy activo en redes sociales, donde se presenta como un emprendedor, socio director de GrupoMap, una empresa de Marketing Promocional con 43 años de experiencia.

También indica que es socio CEO de Azzgency LATAM, una consultora especializada en Amazon. Según la revista Vea, al igual que la actriz colombiana, Pasquini lleva viviendo un largo tiempo (más de 10 años) en México, país en el que se conocieron.

Así empezó su historia de amor

Antes de hacer realidad su matrimonio, la pareja contó en entrevista con la revista People en español, cómo inició su romance. “Yo creo que el primer paso lo dio ella porque ella fue la que me escribió. Pero nos compartieron los WhatsApp por amigos que decían que nos teníamos que conocer", comentó el empresario.

“Ese día salimos a cenar y desde ese día prácticamente que empezó todo ahí. Desde la cena número 1 ya hablábamos de casarnos”, añadió.

Por su parte, Corrales mencionó que sintió una conexión especial con el empresario desde el primer día, razón por la que no dudó en comprometerse y planear esa boda soñada.

Como muestra de su amor, en medio de la celebración de su matrimonio el sábado 16 de agosto de 2025, Damián expresó: "Me enamoré instantáneamente de tu sonrisa y nos dimos ese abrazo que fue el reencuentro de dos almas que llevaban mucho tiempo buscándose. Desde ese día, amor, cada mañana cuando despertamos juntos o cuando te veo sonreír, confirmo que soy el hombre más afortunado del planeta".

La pareja primero se casó por lo civil. | Foto: Instagram @saracorrales

Ante estas emotivas palabras, Sara Corrales afirmó que el empresario es “mi carta cumplida, mi respuesta, mi milagro”, luego de ocho años de haber escrito un texto al universo, en el que describió al hombre que soñaba tener a su lado.