María Carolina Hoyos rinde homenaje a su hermano Miguel Uribe y su abuela Nydia Quintero en Festival de la Solidaridad

En el marco del Festival de la Solidaridad, que se realizó este sábado 16 de agosto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, María Carolina Hoyos, hermana mayor del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, recordó con emotivas palabras su colaboración en este proyecto que busca brindar ayuda a miles de colombianos.

En su intervención, la actual presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, que fue recibida en medio de aplausos por parte de los asistentes, compartió un video en el que resaltó el legado de su hermano con las labores que alcanzó a cumplir dentro de la organización fundada por su abuela Nydia.

“Aunque nos duele profundamente, nos da esperanza desde la solidaridad por la vida que fue la de Miguel y el recuerdo que deja”, comentó.

Posteriormente, María Carolina Hoyos se refirió a su historia familiar y cómo esta iniciativa ha unido a tres generaciones que creen firmemente en la paz de Colombia.

“Su partida nos duele como colombianos, nos ha tocado en el alma como familia. Miguel es un nieto de nuestra fundadora, de nuestra presidenta vitalicia ‘Mamá Nydia’, quien fue además su mayor soporte y ejemplo de vida”, precisó.

Asimismo, recalcó que más allá de acompañar la fundación desde lo simbólico, Miguel Uribe Turbay siempre se mostró dispuesto a participar en las actividades sociales que se llevaban a cabo.

“Miguel fue parte viva de esta obra: creó clubes de lectura en Patio Bonito, corrió junto a nosotros en la Carrera de la Solidaridad, el año pasado, con el corazón siempre puesto y dispuesto a transformar vidas”, agregó.

De esta manera, en medio del profundo dolor que invade a su familia en este momento, se refirió al futuro afirmando que el compromiso y la disposición de su hermano siempre estarán presentes en cada proyecto que se planee realizar. “Hoy Miguel físicamente no está, pero su ejemplo, su determinación y su compromiso seguirán presentes siempre en cada paso que demos”.

Tras estas emotivas palabras con las que le rindió un sentido homenaje a su hermano en el evento, indicó que “nos unimos en todas las víctimas de la violencia para que nunca más, en ningún rincón de Colombia, un humano tenga que vivir algo similar a lo que estamos viviendo”.