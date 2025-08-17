Suscribirse

María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

Durante la actividad, varias personas portaron camisetas con el nombre del fallecido senador.

Redacción Gente
17 de agosto de 2025, 10:47 p. m.
María Carolina Hoyos recuerda a Miguel Uribe Turbay
María Carolina Hoyos y Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad 2024. | Foto: Instagram @mcarolinahoyost

“Miguel de mi amor. Hace un año te vi correr tus 10K en la Carrera de la Solidaridad. Te esperé con mi hijo Tomás @tomasbarretohoyos para entregarte la medalla, con el corazón lleno de orgullo. Hoy corres otra carrera, la del cielo, y aunque me duele en el alma tu ausencia, sigues presente en cada paso“, escribió María Carolina Hoyos a través de su cuenta de Instagram.

En desarrollo...

