María Carolina Hoyos agradece muestras de cariño a Miguel Uribe Turbay en la Carrera de la Solidaridad: “Hace un año te vi correr”

“Miguel de mi amor. Hace un año te vi correr tus 10K en la Carrera de la Solidaridad. Te esperé con mi hijo Tomás @tomasbarretohoyos para entregarte la medalla, con el corazón lleno de orgullo. Hoy corres otra carrera, la del cielo, y aunque me duele en el alma tu ausencia, sigues presente en cada paso“, escribió María Carolina Hoyos a través de su cuenta de Instagram.