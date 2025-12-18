Estos son los 6 signos del zodiaco más conflictivos, según la astrología

La astrología se ha convertido en una herramienta con la que muchos esperan interpretar la personalidad, suerte, amor y destino en general. Sin embargo, otros la han relacionado con patrones de comportamiento y convivencia y en este caso, se determinó cuáles son los signos más conflictivos del zodiaco.

Ya sea por su temperamento, la forma de comunicarse o la manera en la que gestionan sus emociones, hay algunos signos que tienen mayor tendencia a protagonizar tensiones, problemas y discusiones cuando hacen parte de un grupo grande de personas.

Estos son los signos más problemáticos. Foto: Agencia 123rf

Estos son los signos más conflictivos del zodiaco:

Acuario

Este signo se caracteriza por su espíritu rebelde e independiente. Su principal conflicto surge cuando siente que alguien intenta limitar su libertad o imponerle normas que no comparte.

Acuario suele defender sus ideas con firmeza y, en ocasiones, con frialdad emocional, lo que puede generar choques en entornos familiares, laborales o de pareja.

Tauro

Es un signo de tierra asociado a la estabilidad, pero también a la terquedad. Cuando Tauro toma una decisión, resulta difícil hacerlo cambiar de opinión.

Esa rigidez puede convertirse en una fuente constante de conflicto, sobre todo cuando se enfrenta a personas más flexibles o impulsivas.

Piscis

A simple vista, uno de los signos más tranquilos del zodiaco. Sin embargo, su mundo emocional profundo y su sensibilidad extrema pueden desencadenar conflictos silenciosos.

Piscis suele evitar las confrontaciones directas, pero acumula emociones hasta que estalla o se victimiza. Esta actitud puede generar confusión y tensiones.

Cáncer

Su tendencia a tomarse las cosas de manera personal y a protegerse detrás de un caparazón emocional lo convierte en un signo propenso a los malentendidos.

Cuando se siente herido, Cáncer puede recurrir al reproche, al silencio o a actitudes defensivas que intensifican los conflictos en lugar de resolverlos.

Muchos recurren a la astrología para analizar el comportamiento de las personas de cada signo. Foto: Getty Images

Capricornio

También figura entre los signos más conflictivos, aunque por razones distintas. Capricornio suele priorizar la responsabilidad sobre la emoción, lo que genera problemas y choques con personas que buscan mayor empatía.

Su dificultad para expresar sentimientos y su exigencia tanto consigo mismo como con los demás suelen ser detonantes de tensiones.

Géminis

Su rapidez mental y facilidad para comunicarse pueden jugarle en contra. Géminis cambia de opinión con frecuencia, discute con agilidad y, en ocasiones, habla sin medir consecuencias.

Esto puede dar pie a malentendidos, rumores o discusiones innecesarias, especialmente cuando no logra canalizar su energía mental y explota generando tensiones aún más fuertes.