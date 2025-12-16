Los signos que debe buscar y evitar a la hora de tener una relación amorosa

Miles de personas alrededor del mundo confían en las energías el universo y en la conexión que tienen los astros con las situaciones que atraviesan las personas. Es por esto que, dependiendo de los 12 signos del zodiaco occidental, muchos de identifican con comportamientos determinantes en diversos aspectos, especialmente, cuando se trata de ámbito amoroso.

Incluso, se han llegado a distinguir qué signos conectan entre sí y cuáles tendrían una mayor cantidad de cualidades a la hora de disfrutar de una relación en pareja para garantizar que esta podría llegar a ser exitosa y duradera.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images

Estos son los signos del zodiaco con los que debería tener una relación amorosa

Virgo: este es uno de los signos con mayor responsabilidad afectiva y dedicación a la hora de entablar una relación amorosa, pues de manera constante se muestra atento a cada una de las necesidades de su pareja y está en búsqueda de mejorar para ser una buena compañía.

Por otro lado, presta atención a los detalles y suele escuchar activamente las necesidades de su compañero.

Tauro: de los 12 signos, se dice que es uno de los que logra amar de manera más constante, pues su compromiso le genera paz a su pareja y le permite entablar conversaciones sinceras para buscar soluciones a los problemas.

Adicionalmente, en la mayoría de los casos, suele enfocarse en construir un hogar seguro y es capaz de brindar calma en los momentos difíciles.

Cáncer: los nacidos bajo el signo del cangrejo suelen ser bastante amorosos y tiernos. Además, muchas personas pueden llegar a considerarlo como un refugio, pues suele estar bastante atento a las necesidades de su pareja y estar en búsqueda de constante mejora a nivel individual y colectivo.

La persona que decida construir una relación amorosa con un cáncer, podrá garantizar lealtad, cuidado y compromiso.

Cada signo del zodiaco tiene preferencias especiales a la hora de entablar relaciones amorosas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los signos que debe evitar si desea tener una relación amorosa

Géminis: las personas nacidas bajo el signo de géminis, podrían llegar a ser bastantes cambiantes y enamoradizas, lo que les haría perder equilibrio entre la vida diaria y las dinámicas de pareja.

Sin embargo, se considera encantador y divertido a la hora de buscar planes y actividades interesantes.

Acuario: aunque suele tener sentimientos profundos cuando se compromete a nivel amoroso, en varias ocasiones puede poner como prioridad su libertad y espacio para compartir por fuera de la relación, lo que no es muy bien recibido por las personas con quienes suele involucrarse.

Este no sería un signo compatible para quienes quienes buscan tener una relación con comunicación constante.

Sagitario: son personas con altas probabilidades de retirarse en el momento en el que sienten presión. No obstante, es honesto y apasionado con las personas que quiere sinceramente.