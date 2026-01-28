Juan Carlos Ramírez Jaramillo asumirá la presidencia del CARF

En la noche del 28 de enero de 2026, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) informó que, “en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1737 de 2021, que establece que la presidencia del del CARF será ejercida por uno de sus miembros expertos, elegido por mayoría simple entre sus integrantes para periodos de un año prorrogables, se eligió a Juan Carlos Ramírez Jaramillo ha sido designado como nuevo presidente del CARF”.

Lo primero que se debe señalar es que con esta designación culmina el periodo de Astrid Martínez Ortiz, quien ejerció la presidencia del Comité durante dos años.

“Astrid Martínez continuará haciendo parte del Comité en calidad de miembro experta, aportando su experiencia al análisis independiente de la política fiscal del país. Durante la presidencia de Martínez (2024–2026), el CARF fortaleció de manera significativa su arquitectura institucional y su capacidad analítica, mediante el desarrollo de proyecciones fiscales propias, herramientas para la evaluación de riesgos y modelos de consistencia macrofiscal, así como el fortalecimiento de los informes presentados al Congreso de la República y del seguimiento fiscal mensual. Estos avances permitieron al Comité emitir alertas técnicas oportunas e independientes sobre los principales riesgos fiscales", señala el comité.

Trayectoria del nuevo presidente

Juan Carlos Ramírez Jaramillo es economista y magíster en Economía de la Población de la Universidad de los Andes, y doctor en Economía del Trabajo de la Universidad de París I. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y en organismos internacionales: fue director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, se ha desempeñado como director de la oficina en Colombia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), embajador de Colombia en Jamaica y secretario general del Instituto de Seguros Sociales (ISS).