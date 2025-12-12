Salinas del Rey, ¡playa mundial!

Salinas del Rey es la primera playa con vocación deportiva de América en alcanzar este codiciado galardón de la Foundation for Environmental Education (FEE), y es, sin lugar a dudas, un triunfo que nos pertenece a todos y eleva el estándar de todo el país.

Recuerdo, no hace mucho, cuando Salinas del Rey era simplemente un tesoro escondido. Hoy, gracias a una gestión pública en proyección, es un faro que cumple con 33 rigurosos criterios internacionales en calidad del agua, seguridad, accesibilidad y educación ambiental.

Este logro, que certifica un kilómetro de frente costero y dignifica el trabajo de nuestras comunidades, es la prueba del trabajo incansable para darle a este territorio herramientas fundamentales que le permitan a cada sector de la economía prosperar, y el turismo es nuestra gran apuesta.

Entendimos que no podíamos esperar resultados de clase mundial con una infraestructura de rezago. Por ello, nuestra inversión ha girado en torno a tres pilares diferenciadores competitivos: conectividad vial, conectividad digital y servicios públicos en ascenso.

No hay sostenibilidad sin dignidad. Me enorgullece, especialmente, que nuestro trabajo en agua potable y saneamiento básico haya sido destacado a nivel nacional, siendo reconocida la Secretaría departamental como la mejor del país.

Estos insumos, que quizás parezcan meramente administrativos, son la justificación detrás del crecimiento del turismo en el Atlántico.

En ocupación hotelera el departamento se mantiene por encima del promedio nacional. A septiembre de 2025, superamos al país en 9.34 puntos porcentuales, alcanzando una ocupación del 59.34% frente al 50% nacional.

El movimiento de pasajeros internacionales, entre enero y septiembre de 2025, también creció: más del 47.13%, es decir, 149.304 pasajeros más con respecto al año anterior.

El flujo interno también se disparó. El movimiento de pasajeros nacionales entre enero y septiembre creció más de 17.39% en 2025, llegando a 1.044.160 pasajeros. Esto refleja el orgullo y la elección de los colombianos por el Caribe del Atlántico.

En cuanto al rendimiento de la infraestructura turística, el movimiento masivo de visitantes a nuestras obras insignia demuestra la necesidad de control y seguridad.

La Bandera Azul es la cúspide de este esfuerzo. Para blindar esa calidad hemos lanzado proyectos como el SITCAT, valorado en $609.400.000, destinado a proveer asistencia técnica especializada e implementar buenas prácticas en 50 empresarios y tres municipios del departamento, asegurando que la excelencia sea la norma.

El camino que tomamos, de la mano de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) y la FEE, es un modelo de gobernanza comunitaria.

La labor de nuestros operadores turísticos, de los instructores de kitesurf como José Imitola, y de los estudiantes como Isabela Rojas, quienes han abrazado la educación ambiental, es la verdadera esencia de este galardón.