Así fue la certificación de 120 estudiantes líderes de barrios de Barranquilla por parte de la secretaría de Cultura

Los jóvenes pertenecen a zonas con desafíos en orden público de la capital del Atlántico.

Redacción Confidenciales
9 de diciembre de 2025, 10:36 p. m.
120 estudiantes recibieron su certificación por parte de la Secretaría de Cultura.
La Alcaldía de Barranquilla, por medio de la secretaría de Cultura, dio a conocer que certificaron a 120 jóvenes líderes que residen en sectores complejos de la capital del Atlántico. De acuerdo con la información que han suministrado desde la administración distrital, los estudiantes fueron certificados en pesca artesanal, guianza turística, gestión cultural y cocina tradicional.

Estos jóvenes residen en sectores como el Caño de la Ahuyama, Las Flores, Siape, Rebolo, La Manga, Bajo Valle y Malvinas, donde deberán ser agentes de transformación en sus comunidades.

Entre tanto, el secretario Distrital de Cultura y Patrimonio, Juan Carlos Ospino, indicó que tratan de tener una ciudad más inclusiva.

“Estos programas permiten que nuestros líderes comunitarios fortalezcan sus capacidades, se empoderen y generen impacto real en sus barrios. Desde la administración distrital seguiremos apostándole a la cultura como herramienta de transformación social y de progreso”, afirmó.

