Así fue la certificación de 120 estudiantes líderes de barrios de Barranquilla por parte de la secretaría de Cultura

La Alcaldía de Barranquilla, por medio de la secretaría de Cultura, dio a conocer que certificaron a 120 jóvenes líderes que residen en sectores complejos de la capital del Atlántico. De acuerdo con la información que han suministrado desde la administración distrital, los estudiantes fueron certificados en pesca artesanal, guianza turística, gestión cultural y cocina tradicional.

Estos jóvenes residen en sectores como el Caño de la Ahuyama, Las Flores, Siape, Rebolo, La Manga, Bajo Valle y Malvinas, donde deberán ser agentes de transformación en sus comunidades.

Entre tanto, el secretario Distrital de Cultura y Patrimonio, Juan Carlos Ospino, indicó que tratan de tener una ciudad más inclusiva.