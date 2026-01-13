MinJusticia dice que frenó traslado de criminales a Barranquilla por una “serie de contradicciones con el equipo negociador del alto comisionado para la paz”

En medio de una rueda de prensa, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, se refirió a la suspensión del traslado de Digno Palomino, jefe de Los Pepes; Jorge Díaz, de Los Costeños; y Ober Martínez, alias Negro Ober, al asegurar que hubo una “serie de contradicciones con el equipo negociador del alto comisionado para la paz”.

Dichos diálogos son liderados por Camilo Pineda, quien es el facilitador entre el Gobierno Petro y estas peligrosas organizaciones ilegales.

“La suspensión de ese traslado no se da por la réplica del alcalde Char, la suspensión se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del alto comisionado para la paz”, explicó.

Al mismo tiempo, precisó: “De tal manera que la suspensión obedece a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales, en el marco de la mesa que tienen con la oficina del alto comisionado para la paz”.

El jefe de la cartera de Justicia señaló que todo lo que pase en medio de estos polémicos diálogos debe ajustarse a la norma y al marco de esos acuerdos.

“Necesitamos determinar claramente a qué es que se trasladan esas personas, cuáles van, para qué van, qué funciones van a cumplir y, obviamente, que nuestra prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público allá en la ciudad de Barranquilla, cosa que en nuestra consideración no han venido haciendo las autoridades del departamento y de la Alcaldía de Barranquilla”, agregó.

Hasta el momento, los traslados están suspendidos mientras avanzan los trámites necesarios entre el Gobierno nacional y las autoridades del orden local y departamental.

El profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, experto en temas de seguridad y conflicto, precisó en diálogo con esta revista que es necesaria una cooperación entre todas las autoridades.

“El Gobierno nacional suspende temporalmente los traslados que tenía previstos para esta semana a la ciudad de Barranquilla, reconociendo los reclamos que le hacen la Alcaldía y la Gobernación en torno a la ausencia de instancias de planeación y de cooperación interinstitucional que hubieran servido para analizar los eventuales impactos que esos traslados tendrían sobre el ecosistema criminal de la ciudad, pero también sobre los procesos electorales que están a puertas de realizarse”, explicó.