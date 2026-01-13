Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

La tormenta política y ciudadana no se ha detenido en Barranquilla y el Atlántico, luego de que SEMANA revelara en exclusiva la llegada de varios criminales, como Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños; Digno Palomino, de Los Pepes; y alias Negro Ober, de la primera banda mencionada, por orden del Gobierno nacional, en el marco de la polémica ‘paz total’.

Aunque desde el Ministerio de Justicia se suspendieron temporalmente estos traslados tras los pronunciamientos de gremios, congresistas y mandatarios a nivel nacional, la Procuraduría General de la Nación se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

“Ante el llamado del gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, y del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hacer acompañamiento al proceso de traslado de jefes de estructuras criminales a centros de reclusión en Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach, dio instrucciones al procurador regional del Atlántico para que haga seguimiento continuo y permanente a este proceso e hizo llamado al Gobierno Nacional para que se garantice la seguridad en esa zona del país”, precisó.

Traslado ordenado por el Gobierno Petro de cabecillas de bandas criminales a Barranquilla se da en “año electoral”, advierte experto

Lo que encendió aún más las alarmas fue el pronunciamiento del alcalde de Barranquilla, por medio de su cuenta en X, donde cuestionó fuertemente al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“En lugar de enviar refuerzos a nuestra Fuerza Pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el Negro Ober y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, dijo el mandatario.

Congresistas del Caribe rechazan decisión del Gobierno Petro de trasladar a peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Al mismo tiempo, mostró su molestia por la no socialización de estas medidas con las autoridades locales y departamentales.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, agregó.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario barranquillero por la red social X: “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.