Barranquilla

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

En la finca El Hatillo, de Baranoa, que está en su administración, hicieron una reunión política del Pacto Histórico a favor de Iván Cepeda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 7:52 p. m.
Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió este lunes, 19 de enero, un comunicado con escasos detalles sobre la denuncia realizada por SEMANA, en la que se advertía que, en una de las fincas bajo su administración, hicieron una reunión de carácter político.

En el comunicado hizo un llamado para el “uso correcto de los bienes”.

Dicho pronunciamiento se dio luego de que este medio diera a conocer el silencio de la entidad ante este grave hecho ocurrido en Baranoa, Atlántico.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

“La Sociedad de Activos Especiales - SAE, en su rol de administradora de bienes provenientes de procesos de extinción de dominio, hace un llamado a la correcta administración y uso de los bienes que hacen parte del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado)”, dice el documento.

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Barranquilla

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Barranquilla

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Barranquilla

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Nación

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Nación

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Gente

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

Gente

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Aunque no anunciaron investigaciones ni sanciones, precisaron que: “Esta medida busca garantizar la neutralidad del patrimonio público, evitar la instrumentalización indebida y cumplir con el marco normativo vigente”.

Reunión política en finca El Hatillo.
Reunión política en finca El Hatillo. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA
Escándalo electoral: una finca en poder de la SAE fue usada para una reunión política por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda

De igual manera, enviaron un mensaje a las personas que tienen los predios en administración. “La SAE invita a los administradores, depositarios, provisionales y demás interesados a acatar estas directrices y cumplir con lo establecido en los contratos y/o convenios celebrados. Invitamos a la ciudadanía a reportar cualquier incidente al correo atencionalciudadano@saesas.gov.co. La Sociedad de Activos Especiales reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la neutralidad institucional en el ejercicio de sus funciones”, finalizaron.

En la denuncia realizada por SEMANA se expone cómo el sábado 10 de enero, en las instalaciones de ese predio, se llevó a cabo un evento con fines políticos, al que asistió Jaime Santamaría, candidato a la Cámara de Representantes, así como personas que vestían camisetas del candidato presidencial Iván Cepeda.

Comunicado de la SAE.
Comunicado de la SAE. Foto: Suministrado a SEMANA.

Todo esto no correspondió a una reunión discreta ni privada. Un afiche de convocatoria que circuló públicamente señalaba que el objetivo del encuentro era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”. Además, en la misma pieza gráfica se indicaba que los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.

Más de Barranquilla

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Evento política en una finca en poder de la SAE.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Batalla campal entre soldados en Atlántico.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

ED 2269

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo.

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños

El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

Noticias Destacadas