Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió este lunes, 19 de enero, un comunicado con escasos detalles sobre la denuncia realizada por SEMANA, en la que se advertía que, en una de las fincas bajo su administración, hicieron una reunión de carácter político.

En el comunicado hizo un llamado para el “uso correcto de los bienes”.

Dicho pronunciamiento se dio luego de que este medio diera a conocer el silencio de la entidad ante este grave hecho ocurrido en Baranoa, Atlántico.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

“La Sociedad de Activos Especiales - SAE, en su rol de administradora de bienes provenientes de procesos de extinción de dominio, hace un llamado a la correcta administración y uso de los bienes que hacen parte del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado)”, dice el documento.

Aunque no anunciaron investigaciones ni sanciones, precisaron que: “Esta medida busca garantizar la neutralidad del patrimonio público, evitar la instrumentalización indebida y cumplir con el marco normativo vigente”.

Reunión política en finca El Hatillo. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Escándalo electoral: una finca en poder de la SAE fue usada para una reunión política por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda

De igual manera, enviaron un mensaje a las personas que tienen los predios en administración. “La SAE invita a los administradores, depositarios, provisionales y demás interesados a acatar estas directrices y cumplir con lo establecido en los contratos y/o convenios celebrados. Invitamos a la ciudadanía a reportar cualquier incidente al correo atencionalciudadano@saesas.gov.co. La Sociedad de Activos Especiales reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la neutralidad institucional en el ejercicio de sus funciones”, finalizaron.

En la denuncia realizada por SEMANA se expone cómo el sábado 10 de enero, en las instalaciones de ese predio, se llevó a cabo un evento con fines políticos, al que asistió Jaime Santamaría, candidato a la Cámara de Representantes, así como personas que vestían camisetas del candidato presidencial Iván Cepeda.

Comunicado de la SAE. Foto: Suministrado a SEMANA.

Todo esto no correspondió a una reunión discreta ni privada. Un afiche de convocatoria que circuló públicamente señalaba que el objetivo del encuentro era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”. Además, en la misma pieza gráfica se indicaba que los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.