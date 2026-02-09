Deportes

Empiezan a llegar correos de Fifa para comprar boletas al Mundial 2026: si le dijeron que no, le quedaría esta opción

Rondan en redes sociales las dos posibles respuestas de Fifa para comprar boletos al Mundial 2026: “aprobado” o “solitud no exitosa”. Al final, habría una última oportunidad y le contamos cómo podría acceder a ella.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

9 de febrero de 2026, 10:16 a. m.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

En redes sociales hay un masivo reporte, por parte de los aficionados y periodistas, sobre la venta de boletería para el Mundial 2026. Este lunes, 9 de febrero, la tendencia es el correo respuesta de Fifa para la compra de entradas.

El proceso constaba de una inscripción para solicitar la compra de boletas, de cara al Mundial 2026, en la web oficial de Fifa. Si los aspirantes recibían la aprobación por parte de la entidad, podían proceder a la adquisición de las entradas.

Sin embargo, el panorama, para muchos, no es el esperado. Por medio de mensajes, y hasta pantallazos del correo respuesta, miles de aficionados reportan que Fifa les rechazó la solicitud para comprar boletos al Mundial 2026.

La respuesta de Fifa en los correos es: “Lamentablemente, tu solicitud no fue exitosa y no se te han asignado boletos para su compra. Ten la seguridad de que no se te realizará ningún cargo ni se procesará ningún pago”.

Y, con base a eso, los aficionados se regaron en redes reportando el rechazo y con la gran inquietud de saber si existe otra posibilidad de adquirir boletos para la Copa del Mundo más grande de la historia hasta ahora.

Desde este mes de febrero de 2026, y hasta el arranque del Mundial en junio, faltan solo cuatro meses. Los aficionados, además, adelantan procedimientos de visado, compra de tiquetes, alojamiento y demás.

Sí hay registros de aprobaciones para comprar boletas al Mundial 2026

Al menos así lo reportan otros interesados en la compra de las entradas: “¡Muchas felicidades! FIFA Ticketing se complace en informarte que tu solicitud de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM fue aprobada o parcialmente aprobada. Esto significa que algunos o todos los boletos que solicitaste te han sido asignados según tu participación en el sorteo aleatorio. Para cada partido que se te ha asignado, has recibido la cantidad completa de boletos solicitados para ese encuentro. Consulta la tabla para ver los detalles de tu asignación de boletos".

El proceso para los aprobados sigue, y deben seguir pendientes de la comunicación con Fifa. Así lo revelan los correos de la máxima entidad del fútbol internacional.

Queda solo una opción para los no aprobados

En el correo de rechazo para adquirir boletas, está el siguiente apartado: “La próxima oportunidad para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026TMM en FIFA.com/tickets será durante la fase de venta de última hora. ¡Registra tu interés para mantenerte informado!“.

A los interesados, les resta esperar comunicación por parte de la entidad para saber cómo acceder a esa última opción.

