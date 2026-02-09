Empiezan a llegar correos de Fifa para comprar boletas al Mundial 2026: si le dijeron que no, le quedaría esta opción

En redes sociales hay un masivo reporte, por parte de los aficionados y periodistas, sobre la venta de boletería para el Mundial 2026. Este lunes, 9 de febrero, la tendencia es el correo respuesta de Fifa para la compra de entradas.

El proceso constaba de una inscripción para solicitar la compra de boletas, de cara al Mundial 2026, en la web oficial de Fifa. Si los aspirantes recibían la aprobación por parte de la entidad, podían proceder a la adquisición de las entradas.

Sin embargo, el panorama, para muchos, no es el esperado. Por medio de mensajes, y hasta pantallazos del correo respuesta, miles de aficionados reportan que Fifa les rechazó la solicitud para comprar boletos al Mundial 2026.

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

“No conozco a nadie que sí haya salido ganador”

La respuesta de Fifa en los correos es: “Lamentablemente, tu solicitud no fue exitosa y no se te han asignado boletos para su compra. Ten la seguridad de que no se te realizará ningún cargo ni se procesará ningún pago”.

Y, con base a eso, los aficionados se regaron en redes reportando el rechazo y con la gran inquietud de saber si existe otra posibilidad de adquirir boletos para la Copa del Mundo más grande de la historia hasta ahora.

No clasifiqué para las boletas del Mundial, ¿alguien por aquí con una historia distinta? pic.twitter.com/m3388AKU8T — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) February 8, 2026

Día #4 a la espera de salir beneficiaria del sorteo de la FIFA para comprar boletas del mundial, a mis amigos les llegó correo de rechazo, a mi nada aún ¿seguimos guardando esperanza? pic.twitter.com/MuZVqmZuxT — Isabel Fajardo (@IsabelFajardoDH) February 9, 2026

Desde este mes de febrero de 2026, y hasta el arranque del Mundial en junio, faltan solo cuatro meses. Los aficionados, además, adelantan procedimientos de visado, compra de tiquetes, alojamiento y demás.

Sí hay registros de aprobaciones para comprar boletas al Mundial 2026

Al menos así lo reportan otros interesados en la compra de las entradas: “¡Muchas felicidades! FIFA Ticketing se complace en informarte que tu solicitud de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM fue aprobada o parcialmente aprobada. Esto significa que algunos o todos los boletos que solicitaste te han sido asignados según tu participación en el sorteo aleatorio. Para cada partido que se te ha asignado, has recibido la cantidad completa de boletos solicitados para ese encuentro. Consulta la tabla para ver los detalles de tu asignación de boletos".

Yo si la logré! pic.twitter.com/GkwiH7aOhz — Matteo Gilliotti (@MatteoGilliotti) February 8, 2026

El proceso para los aprobados sigue, y deben seguir pendientes de la comunicación con Fifa. Así lo revelan los correos de la máxima entidad del fútbol internacional.

Queda solo una opción para los no aprobados

En el correo de rechazo para adquirir boletas, está el siguiente apartado: “La próxima oportunidad para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026TMM en FIFA.com/tickets será durante la fase de venta de última hora. ¡Registra tu interés para mantenerte informado!“.

A los interesados, les resta esperar comunicación por parte de la entidad para saber cómo acceder a esa última opción.