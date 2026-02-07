Fútbol

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

124 días separan al mundo de la cita deportiva más importante del planeta.

7 de febrero de 2026, 7:19 a. m.
El Mundial de fútbol de 2026 no solo será histórico por disputarse en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, sino también por el impacto que tendrá en el bolsillo de los aficionados. Para un colombiano que quiera seguir a la Selección en varias sedes, el viaje puede convertirse en una de las experiencias más costosas del deporte.

Los paquetes turísticos para asistir a los partidos de la fase de grupos arrancan en unos 14.400 dólares, cerca de 55 millones de pesos, e incluyen boletas, alojamiento, traslados entre ciudades y actividades complementarias. Opciones más cortas, como asistir a uno o dos partidos, oscilan entre 3.800 y 8.500 dólares, es decir, entre 14 y 32 millones de pesos.

Sin embargo, quienes organicen el viaje por su cuenta, también enfrentarán una factura elevada. El costo de vida promedio ronda los 350 dólares diarios en Estados Unidos, entre 200 y 220 dólares en Canadá y entre 50 y 100 dólares en México. A esto se suman los vuelos internos entre sedes, que pueden costar entre 60 y 400 dólares por trayecto, dependiendo del país y la anticipación de la compra.

El trámite de visas también pesa en el presupuesto. La visa de turismo para Estados Unidos puede costar entre 185 y 435 dólares, mientras que la canadiense ronda los 75 u 80 dólares.

En un escenario promedio, un viaje de unos 10 días que combine los tres países, el gasto total puede ubicarse entre 4.000 y 7.000 dólares, es decir, entre 15 y 27 millones de pesos. Pero si se suman paquetes completos, más partidos o experiencias prémium, la cifra puede superar los 60 millones.

Para miles de colombianos, el Mundial de 2026 será mucho más que un torneo: será la posibilidad de acompañar a la Selección en tres países, de cruzar fronteras con la camiseta puesta y de vivir en directo lo que durante años solo se ha visto por televisión.

Pero ese sueño tendrá un precio alto y concreto. Entre el cambio de moneda, visas, tiquetes y estadías, ir al Mundial exigirá no solo pasión, sino planeación y sacrificio económico.

Países y ciudades anfitrionas

México

• Guadalajara

• Ciudad de México

• Monterrey

Estados Unidos

• Atlanta

• Boston

• Dallas

• Houston

• Kansas City

• Los Ángeles

• Miami

• Nueva York/ Nueva Jersey

• Filadelfia

• Área de la Bahía de San Francisco

• Seattle

Canadá

• Toronto

• Vancouver

¿Cuánto le costará a un colombiano ir a las tres sedes del mundial? Costos aproximados del paquete para el Mundial

• Fase de grupos

USD 14.410 (55 millones de pesos aprox.)

Incluye: boletas, 13 noches de alojamiento, traslado entre ciudades, transporte al estadio, camiseta de la selección, city tours, cena de bienvenida, asistencia médica y guía.

• Opciones cortas

1 partido - USD 3.832 (14,6 millones de pesos aprox.)

Tres días de alojamiento, entradas al estadio y traslados)

2 partidos - USD 8.498 (32,37 millones de pesos aprox.)

• Paquete final del Mundial:

USD: 16.600 (61 millones de pesos aprox.)

- 1 boleta categoría 3

- 3 noches de alojamiento en clase turista

- Traslados

- Asistencia médica

Costos de las visas para colombianos

Estados Unidos: US$180- $658.000

Canadá: CAD 185- $494.579

