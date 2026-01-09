Tecnología

Fifa anuncia que una de las aplicaciones más populares del mundo dará cobertura Copa Mundial 2026

El torneo de selecciones más grande de la historia apostará por contenidos exclusivos pensados para audiencias digitales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

10 de enero de 2026, 1:36 a. m.
Una alianza inédita cambiará la forma en que millones de aficionados seguirán el Mundial 2026.
Una alianza inédita cambiará la forma en que millones de aficionados seguirán el Mundial 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

La Copa Mundial de la Fifa 2026 apunta a convertirse en el evento más inclusivo y conectado en la historia del fútbol, ahora, la organización anunció una alianza estratégica con la red social TikTok que permitirá llevar la emoción del torneo a millones de aficionados alrededor del planeta, a través de una cobertura digital.

La colaboración consolida a TikTok como un actor clave dentro del ecosistema del fútbol mundial y marca un nuevo capítulo en la forma en que se consumirá el Mundial, especialmente entre los públicos más jóvenes y los creadores de contenido.

TikTok será la primera plataforma preferente de la Fifa

TikTok, se convertirá oficialmente en la primera plataforma preferente de la Fifa, este acuerdo eleva el nivel de integración entre la red social y la Copa Mundial de la Fifa 2026, permitiendo una cobertura más amplia, cercana y con mayor volumen de contenido original.

“¡El evento más inclusivo en la historia del fútbol se ha vuelto aún más accesible! TikTok y la Fifa firmaron una innovadora alianza que acercará a millones de fanáticos a la acción y la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026“, anunció un comunicado de TikTok.

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.
La FIFA apostará por TikTok para ampliar el alcance del torneo con mayor contenido original. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

La iniciativa se apoya en el éxito de la colaboración previa entre ambas entidades durante la Copa Mundial Femenina de la Fifa2023, que logró acumular miles de millones de visualizaciones.

A partir de esa experiencia, la Fifa apuesta ahora por ampliar el alcance del torneo masculino más grande de la historia, que contará con 48 selecciones participantes.

Más contenido, nuevas experiencias y oportunidades comerciales

El acuerdo estará vigente hasta finales de 2026 y abrirá nuevas oportunidades tanto para los aficionados como para los titulares de derechos audiovisuales del Mundial. En TikTok será posible retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar videos personalizados y acceder a contenido exclusivo producido por la Fifa especialmente para la plataforma.

Además, las cadenas de transmisión podrán monetizar su cobertura mediante formatos publicitarios prémium de TikTok. La plataforma, por su parte, implementará políticas activas contra la piratería, con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA y garantizar una distribución oficial del contenido.

La visión de la Fifa: un Mundial más cercano a los aficionados

Desde la Fifa destacan que esta alianza responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de consumo digital y de acercar el torneo a públicos cada vez más diversos.

Para Mattias Grafström, el Mundial 2026 exige nuevas formas de conexión con los seguidores.
Grafström calificó la colaboración como un paso clave en la evolución del fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

“El objetivo de la Fifa es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición —dijo Mattias Grafström, secretario general de la Fifa—. Se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte”.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Un centro digital para vivir el Mundial 2026

El acuerdo se apoyará en un centro de contenido temático de TikTok dedicado exclusivamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este espacio, desarrollado junto a TikTok GamePlan, funcionará como un punto de encuentro para los aficionados, donde podrán acceder a contenidos únicos sobre las selecciones, consultar información de partidos y venta de entradas, y participar en experiencias interactivas.

Entre los incentivos se incluyen pegatinas y filtros personalizados, así como funciones de gamificación que buscan mantener a los usuarios conectados antes, durante y después de los encuentros.

Trionda, el balón que con tecnología cambiará para siempre los goles en los partidos del Mundial 2026

Creadores de contenido, protagonistas del torneo

Uno de los aspectos más innovadores del acuerdo es el desarrollo de un programa especial para un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo. Estos tendrán acceso a momentos exclusivos del torneo, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento, lo que permitirá mostrar el Mundial desde una perspectiva más cercana y humana.

Adicionalmente, un grupo amplio de creadores podrá utilizar imágenes de archivo de la Fifa para producir contenido original, ampliando la narrativa del torneo más allá del terreno de juego.

Todo listo para el sorteo de la Copa Mundial de la Fifa 2026.
Ruedas de prensa y entrenamientos formarán parte del contenido exclusivo para creadores. Foto: FIFA via Getty Images

“El fútbol ha experimentado un crecimiento global explosivo en TikTok en los últimos años, y como la primera plataforma preferente de la Fifa, estamos emocionados de que los fanáticos experimenten la Copa Mundial de la Fifa 2026 más allá de los 90 minutos, con contenido exclusivo y un acceso sin precedentes para los creadores”, dijo James Stafford, director global de contenido de TikTok.

