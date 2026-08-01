Qué pasó con el Frente 33 y alias Calarcá: las versiones tras el ultimátum presidencial

Este jueves, la delegación de paz del Gobierno de Gustavo Petro presentó un balance final de las labores adelantadas en el Catatumbo, Norte de Santander. Asistió Gloria Quiceno, la asesora de Otty Patiño, comisionado para la paz, pero no llegó el frente 33 de las Farc, que dirige Andrey Avendaño, como estaba contemplado.

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SEMANA confirmó que ese grupo armado desapareció del mapa tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella, quien los invitó al sometimiento a cambio de preservar sus vidas.

Como si fuera poco, alias Calarcá, también de las Farc, no aparece y nadie da razón de su paradero entre Meta y Caquetá, por donde se movía. Sin embargo, él estaría detrás de una marcha masiva esa semana en la vereda Las Damas, en las profundidades de ese departamento, donde los pobladores le pidieron a De La Espriella seguir adelante con el proceso de paz.