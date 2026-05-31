Elecciones presidenciales: 23 millones de colombianos votaron en la primera vuelta

Más de 23 millones de ciudadanos acudieron a las urnas este domingo, 31 de mayo, en el marco de la primera vuelta presidencial. Hace cuatro años, en la misma elección, participaron 21 millones de personas.

Con el 99 por ciento de las mesas informas, la Registraduría confirmó que el 57 por ciento del censo electoral cumplió la cita con la democracia. Es decir, 23.951.526 millones de 41.421.973 millones.

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Hasta ahora, se validaron 23.658.608 votos: 23.251.778 fueron por candidatos, 406.830 en blanco, 47.576 no se marcaron y 254.342 se anularon. Con todo eso, ninguno de los aspirantes logró más del 50 por ciento y habrá segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El próximo presidente será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. El primero sumó 10.354.789 votos y el segundo logró 9.685.357. La derecha y la izquierda disputarán la silla en la Casa de Nariño.

Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias. Urnas urna Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Estos fueron los demás resultados: Paloma Valencia (1.638.744 votos), Sergio Fajardo (1.008.390 votos), Claudia López (225.397 votos), Santiago Botero (206.090 votos), Mauricio Lizcano (53.839 votos), Miguel Uribe Londoño (28.651 votos), Sonda Macollins (19.888 votos), Roy Barreras (14.107 votos) y Gustavo Matamoros (5.627 votos).

También se sumaron los votos de Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo, quienes dieron un paso al costado para respaldar a Iván Cepeda, pero que recibieron votos. El exministro de Petro materializó 13.267 votos y el exgobernador del Magdalena 12.694 votos.

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La segunda vuelta se realizará en tres semanas. Abelardo de la Espriella, posiblemente, sumará el apoyo de varios sectores de la derecha y lo mismo ocurrirá con Iván Cepeda, quien podría acumular los respaldos del centro.

Paloma Valencia, que quedó en el tercer lugar, ya contó que se sumará a la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo mismo dijo Álvaro Uribe, el mentor de Valencia y dirigente del Centro Democrático. Por su parte, Cambio Radical, en bloque, llegará a la campaña del abogado.