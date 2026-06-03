Abelardo de la Espriella lanza crítica contra Iván Cepeda por cuestionar uso de la camiseta de la Selección: “Criado en países comunistas”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que ganó la primera vuelta con más de 10,3 millones de votos, aseguró que Iván Cepeda está equivocado al querer prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia a quienes asisten a los eventos de el tigre.

Por esa razón, dijo que le tiene sin cuidado lo que el aspirante del pacto Histórico diga o piense sobre ese tema, pero alertó los peligros que una postura en ese sentido puede representar para un país.

“Si quieren prohibir el uso de la camiseta de Colombia y vandalizan el bus de la Selección (hechos protagonizados por seguidores de Iván Cepeda), pues eso debería generar una alerta, una alarma o una bandera roja para no votar por una gente que va a restringir libertades y desconocer los derechos ciudadanos”, dijo Abelardo.

Agregó: “¿Quiénes son Iván Cepeda y Gustavo Petro para decirnos lo que podemos hacer? Están muy equivocados y muestra lo autoritario que puede ser Cepeda quien fue criado en países comunistas".

El candidato asegura que el petrismo está desesperado por la derrota y que están buscando la manera de afectar su campaña a cómo de lugar.

“Por eso Cepeda quiere salir a debates, pero que también salga Aida Quilcué. Hagamos el debate, pero una hiena como Cepeda no le puede ganar a un tigre como Abelardo”.

En SEMANA está programado un debate para el 9 de junio y Abelardo de la Espriella ta confirmó su asistencia.