A pocos días de que se celebre Halloween, los amantes del terror buscan nuevas formas de experimentar el miedo. Y aunque las películas y las series siguen siendo una opción popular, los videojuegos han demostrado ser una experiencia mucho más inmersiva, en la que el jugador no solo observa el horror, sino que lo vive en primera persona.

De acuerdo con un análisis hecho por ADSLZone, algunos títulos ofrecen experiencias que pondrán a prueba los nervios de cualquier jugador. En este contexto, recomendó algunos juegos de terror alcanzan un nivel de inmersión sin precedentes.

Los videojuegos más terroríficos

Silent Hill 2 Remake

El regreso de Silent Hill 2 Remake (disponible para PS5 y PC) ha sido uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos del terror psicológico. Bajo la dirección del estudio Bloober Team y con el poder del motor gráfico Unreal Engine 5, el icónico pueblo de Silent Hill cobra nueva vida con un nivel que roza lo perturbador.

La niebla en cada rincón oculta figuras que acechan al protagonista, James Sunderland, en su búsqueda de respuestas sobre la misteriosa muerte de su esposa. Cada paso en las calles desiertas o en los edificios en ruinas se convierte en una experiencia de tensión constante.

El regreso de Silent Hill 2 Remake (disponible para PS5 y PC) ha sido uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos del terror psicológico. | Foto: PlayStation

Silent Hill 2 Remake no solo honra su legado como uno de los títulos más influyentes del género, sino que lo reinventa para una nueva generación que busca algo más que sustos: una inmersión completa en el horror psicológico.

Oulast

Disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, este título sigue siendo, por más de una década después de su lanzamiento, en uno de los títulos más perturbadores del género del survival horror.

Desarrollado por el estudio independiente Red Barrels, este juego sumergió a los jugadores en una experiencia de terror extremo gracias a su perspectiva en primera persona y a una ambientación que transmite auténtico pavor. La tensión se siente desde el primer momento, lo que convierte la oscuridad en un enemigo constante y cada ruido en una amenaza inminente.

La historia transcurre en el inquietante Mount Massive Asylum, un hospital psiquiátrico abandonado donde se han llevado a cabo experimentos inhumanos. El protagonista, Miles Upshur, un periodista de investigación, se adentra en el edificio con la intención de descubrir la verdad detrás de las atrocidades cometidas, sin imaginar el infierno que le espera.

Los videojuegos de terror son populares en Halloween. | Foto: Getty Images

Madison

Este videojuego, disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC, se ha consolidado como uno de los juegos de terror psicológico más intensos de los últimos años. Desarrollado por el estudio Bloodious Games, este título ofrece una experiencia en primera persona que sumerge al jugador en un ambiente opresivo, donde el miedo se respira en cada rincón.