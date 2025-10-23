Suscribirse

La función poco conocida de WhatsApp para escanear documentos fácilmente y sin salir del chat

Con esta opción, los usuarios pueden digitalizar documentos importantes con la cámara del celular y compartirlos en segundos, sin recurrir a servicios de terceros.

Redacción Tecnología
23 de octubre de 2025, 8:47 p. m.
La aplicación de Meta integra un escáner que transforma la cámara en una herramienta para digitalizar y compartir archivos.
La aplicación de Meta integra un escáner que transforma la cámara en una herramienta para digitalizar y compartir archivos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp se ha consolidado como una herramienta esencial en la comunicación moderna, no solo por su inmediatez, sino también por su constante evolución tecnológica. La aplicación ha pasado de ser un simple medio para enviar mensajes a convertirse en una plataforma multifuncional que facilita la gestión de tareas cotidianas.

Con cada actualización, Meta incorpora nuevas funciones que buscan optimizar la experiencia del usuario, enfocándose especialmente en la comodidad y personalización de su uso.

Una de las innovaciones más destacadas es la posibilidad de escanear documentos directamente desde la aplicación y enviarlos en formato PDF. Esta función elimina la dependencia de herramientas externas, lo que representa un avance significativo en términos de eficiencia y practicidad.

Con esta opción, los usuarios pueden digitalizar recibos, contratos o apuntes con la cámara del teléfono y compartirlos en segundos, sin salir de la conversación o recurrir a servicios de terceros.

La llegada de esta función a dispositivos Android, tras su implementación en iOS, demuestra el interés de WhatsApp en ampliar su alcance y adaptarse a las necesidades de diferentes tipos de usuarios. Este tipo de mejoras ha impulsado su adopción en entornos laborales, donde la rapidez y la accesibilidad son fundamentales.

WhatsApp
Son millones los mensajes de texto que se envían al día por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Cómo convertir un documento en PDF directamente desde WhatsApp?

El usuario debe ingresar a un chat dentro de la aplicación, allí es necesario pulsar el ícono de clip que aparece en la barra de mensajes, símbolo que representa la opción de adjuntar contenido. Al hacerlo, se desplegará un menú con varias alternativas, entre ellas ‘Documento’, la cual se utiliza para compartir archivos en formato escrito, como facturas, recibos o formularios.

Al seleccionar esta opción, la aplicación mostrará un nuevo conjunto de alternativas relacionadas con el origen del archivo. En la parte inferior del listado se encuentra la opción ‘Escanear documento’, que habilita la cámara del teléfono y la convierte en un escáner portátil. Este sistema detecta automáticamente la superficie del papel, mejora la iluminación y corrige el ángulo para obtener una imagen nítida, lista para ser enviada o guardada como PDF sin necesidad de salir de la conversación.

El tamaño de un archivo PDF puede presentar desafíos al enviarlo.
El tamaño de un archivo PDF puede presentar desafíos al enviarlo. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, los usuarios deben tener en cuenta que la función de escáner documentos ya está disponible en las versiones más recientes de WhatsApp para Android e iOS. No obstante, su activación no ocurre al mismo tiempo para todos los usuarios, ya que depende del país y del calendario de actualizaciones de la aplicación.

Esta variabilidad en la implementación responde a la estrategia de la compañía de realizar un despliegue progresivo, lo que permite garantizar un mejor rendimiento y detectar posibles fallos antes de llegar a todos los dispositivos.

WhatsApp ofrece dos modos de funcionamiento para esta herramienta: automático y manual. En el modo automático, la aplicación identifica el documento y lo resalta con un borde verde; si el dispositivo se mantiene estable, captura la imagen por sí misma.

En cambio, el modo manual da mayor libertad al usuario, permitiéndole decidir el momento exacto de la toma y ajustar el encuadre antes de escanear. De esta manera, la función se adapta tanto a quienes buscan rapidez como a quienes prefieren mayor precisión en sus documentos digitales.

Si el usuario verifica que la aplicación está actualizada a su última versión desde la tienda oficial correspondiente y todavía no aparece, lo ideal es tener paciencia y continuar revisando periódicamente, pues la actualización se distribuye por etapas.

