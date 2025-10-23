Suscribirse

Tecnología

Delincuentes podrían vaciar sus cuentas con falsa extensión al usar este navegador popular

Una vez instalado, el ‘malware’ detecta cuando el usuario entra a una página bancaria y cambia su apariencia para mostrar formularios falsos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
22 de octubre de 2025, 10:17 p. m.
Los navegadores de han convertido en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes.
Los navegadores se han convertido en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes | Foto: Getty Images

Los navegadores de Internet se han convertido en las herramientas más utilizadas en el mundo, gracias a su rapidez, facilidad de uso y compatibilidad con múltiples plataformas, como es el caso de Google Chrome.

Sin embargo, su popularidad también lo convierte en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes, quienes emplean diversas estrategias para robar la información personal y financiera de los usuarios. A través de extensiones maliciosas, páginas web falsas y técnicas de ingeniería social, los atacantes logran vulnerar la seguridad de este navegador y obtener datos sensibles sin que las víctimas lo noten.

Las víctimas deben recopilar pruebas, informar al banco y denunciar ante la Policía.
Las víctimas deben recopilar pruebas, informar y denunciar ante la Policía. | Foto: Getty Images

De acuerdo con un informe de la empresa de ciberseguridad ESET, publicado en su sitio web Welivesecurity.com, identificaron un código malicioso diseñado para sistemas operativos Windows que se hace pasar por una extensión de seguridad de Google Chrome.

Este software, bajo la denominación JS/Spy.Banker.CV, actúa como un infostealer o ladrón de información, con la capacidad de extraer datos personales y financieros de los usuarios. Su principal objetivo es infiltrarse de manera silenciosa en los dispositivos y obtener credenciales sensibles, siendo una seria amenaza para la privacidad digital.

Contexto: Si acepta estos permisos en su celular, podría estar entregando en segundos toda su información a los delincuentes

La propagación de este malware fue registrada por los expertos, principalmente en México, a través de correos electrónicos que contienen archivos comprimidos y aparentan provenir de instituciones bancarias legítimas.

Una vez instalado, el programa puede identificar cuándo el usuario accede a un sitio financiero y alterar el Document Object Model (DOM) de la página, modificando su apariencia para desplegar formularios falsos. Además, posee la capacidad de reemplazar direcciones de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias por las de los atacantes, desviando fondos sin que la víctima lo advierta.

La extensión evidencia cómo un producto que promete privacidad puede transformarse en una trampa para los usuarios.
La extensión evidencia cómo un producto que promete privacidad puede transformarse en una trampa para los usuarios. | Foto: Getty Images

“Toda información ingresada en esos formularios es desviada a un servidor controlado por los cibercriminales”, dicen los expertos.

Este tipo de malware emplea técnicas visuales de manipulación altamente elaboradas, una “arquitectura modular” adaptable y mecanismos de evasión que dificultan su detección por los sistemas de seguridad convencionales.

Al tratarse de una amenaza que cruza fronteras y se disfraza aprovechando la reputación de entidades bancarias reconocidas en la región, la prevención se vuelve clave. Por ello, los expertos recomiendan revisar regularmente las extensiones instaladas en el navegador y asegurarse de que provengan de fuentes verificadas antes de descargar cualquier aplicación o complemento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Técnico de James Rodríguez soltó la razón de su salida en el partido vs. Atlas

2. Mataron a cantante por llegar “sin permiso” a un territorio en Cauca: su cuerpo fue hallado flotando en un río

3. La espeluznante decoración de Halloween que aterra a un vecindario en Estados Unidos: “Parece una escena de crimen”

4. Concepto sobre extradición de alias Araña demuestra que la Segunda Marquetalia perdió toda finalidad política

5. Este es el río donde hay toneladas de oro; le pertenece todo a un solo país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Google ChromeEstafasNavegador de internetmodalidad de robo

Noticias Destacadas

Delincuentes usan WhatsApp para robar datos personales.

WhatsApp le cierra la puerta a ciberdelincuentes que buscan estafar y vaciar cuentas bancarias de usuarios inocentes

Redacción Tecnología
Su pérdida puede sentirse como un despojo de la vida digital entera.

Si fue víctima de robo del celular, haga esto de inmediato para proteger sus cuentas bancarias de los delincuentes

Redacción Tecnología
Google Maps tiene varias funciones que le facilitan la vida a los conductores.

Las 4 funciones de Google Maps que todo conductor debería utilizar para evitar accidentes en la vía

Redacción Tecnología

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.