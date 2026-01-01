Mhoni Vidente inició el año 2026 con horóscopos y puntos débiles de cada uno de los 12 signos del zodiaco; fue clara con advertencias

La astrología ha experimentado un notable aumento en distintas regiones del mundo, gracias a la creencia de que los doce signos del zodiaco ejercen influencia sobre distintos aspectos de la vida.

Cada vez más personas buscan orientarse mediante sus signos, interesados en consejos y pronósticos que los guíen en lo personal y profesional.

Este creciente interés ha elevado la notoriedad de varios astrólogos, cuyos análisis y predicciones son valorados por su aparente exactitud.

Entre ellos, destaca Mhoni Vidente, reconocida a nivel internacional por su estilo directo y sus predicciones semanales para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de Mhoni Vidente. Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos del zodiaco en 2026

Aries

Aries brillará en finanzas y estabilidad. Marzo, abril, agosto y diciembre traerán liderazgo y crecimiento. Habrá sorpresas, avances médicos y laborales, con guía de Uriel, si evita préstamos, envidias y divulgue planes propios.

Tauro

El 2026 traerá a Tauro cambios emocionales profundos: posibles bodas, embarazo y una estabilidad afectiva inédita. Se aconseja adoptar mascota. Debe evitar accidentes, estafas, inversiones engañosas y viejas personas con energías negativas del pasado cercano.

Géminis

Géminis atravesará pruebas que exigirán carácter y claridad mental. Será tiempo de decisiones maduras, evitar el autosabotaje y soltar deseos de revancha, alejándose de vínculos que frenan su evolución personal y emocional.

Horóscopo de Mhoni Vidente Foto: Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Para Cáncer, 2026 traerá recompensas largamente esperadas: sacrificios pasados rendirán frutos. Se vislumbra equilibrio financiero, sentimental y legal. Deberá soltar cargas ajenas, no asumir problemas externos y decidir con calma, sin apresurarse, en cada ámbito.

Leo

En 2026, Leo alcanzará plenitud, estabilidad financiera y madurez. Deberá ahorrar, pagar deudas y seguros, romper vínculos tóxicos. Surgirán opciones laborales en tecnología, medicina y ventas, junto a familia, pareja firme y decisiones responsables maduras.

Virgo

Virgo vivirá equilibrio y avance: solucionará asuntos legales, laborales y financieros, y consolidará un amor estable. Deberá cuidar la mente del estrés, ansiedad e insomnio mediante meditación, caminatas, estudio y alejando ideas negativas.

Libra

Durante 2026, Libra enfocará su energía en sí mismo, destacándose y avanzando sin pretextos. Será clave elegir compañías positivas, dejar relaciones dañinas y apartarse de conflictos laborales y legales ajenos, priorizando equilibrio y crecimiento personal.

Escorpio

En 2026, Escorpión vivirá poder y transformación. Tomará decisiones definitivas, con impulso en política, leyes, ventas e ingeniería. Habrá mudanzas y giros mentales. No debe aplazar cambios: lo que no da felicidad, plena, reemplaza. Siempre.

Sagitario

En este año, Sagitario definirá su camino y actuará con claridad. Será ideal para emprender, mudarse, reinventar el amor y crecer en arte, negocios, política y comunicación. Viajará, conectando con personas clave para su evolución.

Capricornio

Durante 2026, Capricornio enfrentará un año de acción y autonomía total. Tomará decisiones, trabajará intensamente y recibirá recompensas concretas. Resolverá asuntos legales, completará estudios, gestionará trámites migratorios, conectará con influencias clave y consolidará su economía.

El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario

En el presente año, Acuario se destacará como signo líder del zodiaco, con energía inédita en más de treinta años. Podrá emprender, casarse, tener hijos, ganar concursos y guiar proyectos, cuidando estrés y sistema nervioso.

Piscis

Piscis comenzará 2026 con energía renovada, dejando atrás dramas para centrarse en lo laboral y financiero. Será un año de crecimiento profesional, estabilidad emocional y ambición positiva, con estudios, idiomas, negocios propios y experiencias en el extranjero.