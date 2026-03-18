Sorpresas en ‘La casa de los famosos Colombia’: así quedó la placa de nominados de la semana

La más reciente jornada de nominaciones en La casa de los famosos Colombia dejó un panorama completamente distinto al de semanas anteriores, pues en este caso, la producción introdujo una dinámica poco habitual que obligó a los participantes a tomar decisiones cara a cara y, en muchos casos, a sacrificar a sus propios aliados para asegurar su permanencia en el reality.

Todo comenzó con el liderazgo de Eidevin, quien en esta oportunidad asumió el rol de “líder tirano”.

Estos son los nominados de la semana. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

Como parte de sus beneficios, fue el encargado de conformar las parejas que debían dirigirse al loft, en donde cada dupla debía decidir quién quedaba en la placa de nominación y quién lograba salvarse. La regla era clara: solo uno de los dos podría evitar el riesgo de eliminación.

El propio Eidevin abrió la dinámica con una decisión contundente y decidió que Alejandro Estrada fuera uno de los primeros nominados de la semana, una jugada que sorprendió a varios y que evidenció las tensiones que se han venido acumulando en los últimos días dentro de la casa.

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Por otro lado, Karola quedó en placa luego de que se argumentara que Alexa ya había enfrentado la nominación en múltiples ocasiones. En otra de las duplas, Valentino logró salvarse, mientras que Juan Palau asumió la nominación como una forma de compensar decisiones pasadas dentro del grupo.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Mariana y Yuli. Mariana expresó su deseo de quedar nominada, lo que permitió que Yuli continuara una semana más sin el peso de la placa.

Juanda Caribe también tuvo una participación decisiva. Al momento de elegir, optó por dejar a Manuela fuera de la placa, señalando que ella había sido una de las concursantes más expuestas en semanas anteriores.

Por su parte, Juancho sorprendió al manifestar que prefería asumir el riesgo de eliminación, asegurando que sentía que su paso por el programa podría estar llegando a su final. Esta decisión permitió que Campanita se salvara en la dinámica, aunque su tranquilidad sería momentánea.

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El cierre de la gala trajo un nuevo giro cuando se anunció el nombre del nominado por el público. En esta ocasión, Campanita fue el elegido por la audiencia para integrar la placa, sumándose así a la lista de participantes en riesgo.

Además, Alejandro Estrada y Tebi, quienes ya se encontraban nominados, debieron decidir quién se quedaba con el candado, una ventaja que puede resultar clave en el desarrollo de la semana. Finalmente, Tebi optó por asegurarse esta protección, dejando a Estrada en una posición más vulnerable.