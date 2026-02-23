Cultura

Netflix liberó las primeras escenas de la película de ‘Peaky Blinders’ y desató furor mundial: ¿cuándo se estrena?

Conozca la fecha de estreno, el reparto y los detalles del regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby.

Valentina Rueda Rodríguez

23 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
Netflix confirma fecha de estreno y lanza tráiler de la película de 'Peaky Blinders'

La plataforma de streaming presentó el primer adelanto oficial de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’, la cinta que dará cierre a la saga de la familia Shelby. Protagonizada por el ganador del Oscar, Cillian Murphy, la producción llegará al catálogo global el próximo 20 de marzo de 2026.

Tras dos años de espera desde el final de la sexta temporada en 2022, el universo de los gánsteres de Birmingham se traslada formalmente al formato cinematográfico. Netflix ha compartido las primeras imágenes de ‘Peaky Blinders: el hombre inmortal’, un proyecto que busca expandir el fenómeno británico creado por Steven Knight y que, según las primeras imágenes, situará la narrativa en un contexto histórico de alta tensión: la Segunda Guerra Mundial.

El retorno al Birmingham de 1940

De acuerdo con el tráiler difundido por la plataforma y reportes de medios como Las Provincias y La Cuarta, la trama se sitúa en 1940. En este escenario, un Tommy Shelby (Cillian Murphy) visiblemente afectado por el paso del tiempo y sus conflictos internos, se ve obligado a abandonar su exilio. La narrativa no solo abordará las amenazas externas propias del conflicto bélico mundial, sino que profundizará en el legado de la familia Shelby y los “fantasmas” que han perseguido al protagonista desde sus días en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

La dirección de este largometraje está a cargo de Tom Harper, quien ya había dirigido episodios de la primera temporada de la serie, asegurando una continuidad estética y narrativa con los orígenes de la ficción. El guion, por su parte, corre por cuenta del creador original, Steven Knight, lo que garantiza el sello de autor que convirtió a la serie en un referente de la televisión contemporánea.

Un reparto de alto nivel y nuevas incorporaciones

Uno de los puntos que más ha generado expectativa entre los seguidores es la nómina de actores que acompañarán a Murphy. Al elenco habitual se suman nombres de peso en la industria cinematográfica como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan. Este último, nominado al Oscar y figura ascendente en Hollywood, representa una de las adiciones más comentadas por la crítica especializada.

Asimismo, se ha confirmado la participación de Stephen Graham, quien ya tuvo una aparición destacada en la última etapa de la serie, reforzando la conexión entre la producción televisiva y esta nueva entrega cinematográfica.

La música: un pilar fundamental

Fiel a la tradición de la serie, donde la banda sonora ha sido una pieza clave de su identidad, el estreno de la película vendrá acompañado de un lanzamiento discográfico robusto. Según la información disponible, la banda sonora oficial se lanzará el 6 de marzo de 2026, dos semanas antes del estreno del filme.

Esta producción musical contará con 36 canciones, incluyendo cinco grabaciones originales nuevas. Entre los artistas destacados figuran nombres habituales del universo Shelby como Nick Cave, junto a bandas contemporáneas de la talla de Fontaines D.C., Lankum y Massive Attack. Las nuevas composiciones han sido acreditadas a Antony Genn y Martin Slattery, quienes buscan mantener la atmósfera oscura y melancólica característica de la producción.

Contexto y relevancia cultural

Desde su estreno en la BBC en 2013, ‘Peaky Blinders’ trascendió las fronteras del Reino Unido para convertirse en un icono cultural global, influyendo incluso en tendencias de moda y estética masculina. La transición al cine representa un paso estratégico para Netflix, que busca capitalizar su base de seguidores con una producción de escala mayor.

Con el estreno fijado para el 20 de marzo de 2026, la expectativa se centra en cómo Steven Knight resolverá el arco narrativo de Thomas Shelby, un personaje que ha navegado entre la criminalidad, la política y la redención a lo largo de una década.

