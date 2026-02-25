Gente

Maroon 5 vuelve a Colombia: fecha, precios y preventa para el concierto en Bogotá

La agrupación estadounidense regresa a Colombia con su gira mundial Love Is Like Tour, en el marco del lanzamiento de su octavo álbum.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

25 de febrero de 2026, 7:39 p. m.
Maroon 5 regresa a Colombia con su gira 'Love Is Like Tour'
Maroon 5 regresa a Colombia con su gira 'Love Is Like Tour' Foto: x

Tras una década de ausencia, Maroon 5 regresa a Colombia. La agrupación encabezada por Adam Levine aterrizará en Bogotá como parte de su gira mundial Love Is Like Tour, con la que presentan su octavo álbum de estudio, Love Is Like. Este nuevo trabajo marca el regreso de la banda luego de cinco años sin lanzar material discográfico.

Ilenia Antonini, exparticipante de ‘MasterChef’, se casa: los detalles de su romántica propuesta de matrimonio

El 25 de abril de 2026 será la fecha marcada para el esperado regreso de Maroon 5 a Colombia. La banda liderada por Adam Levine se presentará en el Coliseo MedPlus, un moderno recinto ubicado en la zona industrial de Siberia, municipio de Cota (Cundinamarca), con capacidad para más de 24.000 espectadores. Este escenario se ha consolidado como uno de los principales puntos de referencia para los grandes espectáculos internacionales en el país.

Según informó TaquillaLive, la preventa exclusiva iniciará este miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m., dirigida exclusivamente a los usuarios de Davivienda. Esta primera fase permitirá medir la gran expectativa que ha generado la llegada de la agrupación estadounidense a la capital.

Por su parte, la venta general estará disponible a partir del viernes 27 de febrero, también desde las 10:00 a. m., con todos los medios de pago habilitados.

Arte

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Arcadia

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Arte

Galería de Nueva York presenta en Bogotá la exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

Arcadia

‘Como agua para chocolate’, el fenómeno literario de Laura Esquivel que conquista la plataforma de HBO

Arcadia

Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por los ataques de Israel

Televisión

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Cine

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Gente

Maroon 5 confirma la cancelación de su concierto en Bogotá

Precios de entradas y etapas de venta

* Localidades 115–120: $569.000 más $102.000 de servicio ($671.000 total)

* Localidades 113–114: $499.000 más $90.000 de servicio ($589.000 total)

* Platea 1: $449.000 más $81.000 de servicio ($530.000 total)

* Localidades 109–112: $399.000 más $72.000 de servicio ($471.000 total)

* Localidades 100–104: $349.000 más $63.000 de servicio ($412.000 total)

* Platea 2: $279.000 más $50.000 de servicio ($329.000 total)

* Localidades 105–108: $249.000 más $45.000 de servicio ($294.000 total)

La venta de boletería se llevará a cabo en dos etapas, con incrementos establecidos entre una y otra. En la Etapa 1, los precios variarán según la ubicación del asiento dentro del recinto. Posteriormente, en la Etapa 2, cada localidad presentará un aumento de $60.000 pesos sobre el valor base, manteniendo el mismo cargo por servicio.

Esta estructura busca ofrecer a los fanáticos la posibilidad de adquirir sus entradas a un mejor precio durante la primera fase, incentivando la compra anticipada ante la alta demanda esperada para el concierto.

Colombia: un capítulo importante en la historia de Maroon 5

¿Cuánto costó la boda de Jhonny Rivera? La millonaria cifra que habría invertido en su matrimonio

La banda visitó el país por primera vez en 2008, presentándose en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín, hoy conocido como Movistar Arena, donde cautivaron al público con sus grandes éxitos. Ocho años después, en 2016, volvieron a reencontrarse con sus fanáticos bogotanos con un multitudinario concierto en el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

En 2020, la agrupación tenía previsto regresar al país, pero la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 obligó a cancelar la gira mundial. Su regreso en 2026 marca, por tanto, un esperado reencuentro con el público colombiano tras más de una década.

Más de Arcadia

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

La trilogía de El señor de los anillos vuelve a cines, 2026

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

Galería de Nueva York presenta en Bogotá la exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

El adiós a una leyenda: 'Como agua para chocolate' estrena su temporada final en HBO Max

‘Como agua para chocolate’, el fenómeno literario de Laura Esquivel que conquista la plataforma de HBO

Palestinos desplazados caminan sobre los escombros antes del iftar, la comida que rompe el ayuno durante el Ramadán, en medio de la destrucción en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de febrero de 2026. Foto: Eyad Baba / AFP

Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por los ataques de Israel

Estrenos en octubre en HBO Max

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Scream 7

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Germán Espejo, miembro de la Banda Sinfónica de Anapoima.

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Shakira, imparable: la millonaria cifra que la convierte en la reina absoluta de los escenarios y su histórico regreso a Egipto

Shakira, imparable: la reina de los escenarios regresa a las pirámides de Egipto tras batir récords mundiales

Noticias Destacadas