Maroon 5 vuelve a Colombia: fecha, precios y preventa para el concierto en Bogotá

Tras una década de ausencia, Maroon 5 regresa a Colombia. La agrupación encabezada por Adam Levine aterrizará en Bogotá como parte de su gira mundial Love Is Like Tour, con la que presentan su octavo álbum de estudio, Love Is Like. Este nuevo trabajo marca el regreso de la banda luego de cinco años sin lanzar material discográfico.

El 25 de abril de 2026 será la fecha marcada para el esperado regreso de Maroon 5 a Colombia. La banda liderada por Adam Levine se presentará en el Coliseo MedPlus, un moderno recinto ubicado en la zona industrial de Siberia, municipio de Cota (Cundinamarca), con capacidad para más de 24.000 espectadores. Este escenario se ha consolidado como uno de los principales puntos de referencia para los grandes espectáculos internacionales en el país.

Según informó TaquillaLive, la preventa exclusiva iniciará este miércoles 25 de febrero a las 10:00 a. m., dirigida exclusivamente a los usuarios de Davivienda. Esta primera fase permitirá medir la gran expectativa que ha generado la llegada de la agrupación estadounidense a la capital.

Por su parte, la venta general estará disponible a partir del viernes 27 de febrero, también desde las 10:00 a. m., con todos los medios de pago habilitados.

Precios de entradas y etapas de venta

* Localidades 115–120: $569.000 más $102.000 de servicio ($671.000 total)

* Localidades 113–114: $499.000 más $90.000 de servicio ($589.000 total)

* Platea 1: $449.000 más $81.000 de servicio ($530.000 total)

* Localidades 109–112: $399.000 más $72.000 de servicio ($471.000 total)

* Localidades 100–104: $349.000 más $63.000 de servicio ($412.000 total)

* Platea 2: $279.000 más $50.000 de servicio ($329.000 total)

* Localidades 105–108: $249.000 más $45.000 de servicio ($294.000 total)

La venta de boletería se llevará a cabo en dos etapas, con incrementos establecidos entre una y otra. En la Etapa 1, los precios variarán según la ubicación del asiento dentro del recinto. Posteriormente, en la Etapa 2, cada localidad presentará un aumento de $60.000 pesos sobre el valor base, manteniendo el mismo cargo por servicio.

Esta estructura busca ofrecer a los fanáticos la posibilidad de adquirir sus entradas a un mejor precio durante la primera fase, incentivando la compra anticipada ante la alta demanda esperada para el concierto.

Colombia: un capítulo importante en la historia de Maroon 5

La banda visitó el país por primera vez en 2008, presentándose en el antiguo Coliseo Cubierto El Campín, hoy conocido como Movistar Arena, donde cautivaron al público con sus grandes éxitos. Ocho años después, en 2016, volvieron a reencontrarse con sus fanáticos bogotanos con un multitudinario concierto en el parqueadero del Parque Salitre Mágico.

En 2020, la agrupación tenía previsto regresar al país, pero la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 obligó a cancelar la gira mundial. Su regreso en 2026 marca, por tanto, un esperado reencuentro con el público colombiano tras más de una década.