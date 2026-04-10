Atención, fans de Maroon 5: la banda reprograma su show en Colombia para 2026; estos son los detalles

La agrupación estadounidense Maroon 5, liderada por Adam Levine, ha anunciado oficialmente una modificación en su itinerario para Colombia. El concierto, inicialmente previsto para el mes de abril, ha sido reprogramado para el 27 de agosto de 2026. Esta presentación se mantiene en el Coliseo MedPlus de Bogotá, consolidándose como una de las paradas principales de su gira internacional denominada ‘Love Is Like Tour’.

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Tras una década de ausencia en escenarios colombianos, su última visita se registró en 2016 en el parque Salitre Mágico. Además, el ajuste en el calendario responde a una expansión de su gira por América Latina y Europa.

De acuerdo con la información suministrada por Taquilla Live, la plataforma encargada de la distribución de boletería, las entradas adquiridas previamente por los fanáticos serán totalmente válidas para la nueva fecha en agosto. La organización ha enfatizado que no será necesario realizar trámites adicionales para quienes decidan asistir al evento reprogramado.

Para aquellos usuarios que no puedan asistir en la nueva fecha, la compañía ha dispuesto canales de atención vía correo electrónico para gestionar las solicitudes pertinentes. Actualmente, aún se encuentran disponibles algunas localidades en la plataforma, con precios que oscilan entre los 279.000 y los 599.000 pesos colombianos.

El recorrido de la banda multiplatino por la región será extenso. Según el cronograma oficial compartido por la agrupación:

Mayo: Inician en República Dominicana (05/01) y Puerto Rico (05/03).

Inician en República Dominicana (05/01) y Puerto Rico (05/03). Junio y Julio: La banda cumplirá compromisos en Europa, incluyendo fechas en Italia, Francia, Irlanda y el Reino Unido, donde serán cabezas de cartel en el Hyde Park de Londres.

La banda cumplirá compromisos en Europa, incluyendo fechas en Italia, Francia, Irlanda y el Reino Unido, donde serán cabezas de cartel en el de Londres. Agosto: El tramo sudamericano comenzará precisamente en Bogotá el 27 de agosto , seguido por Quito (29/08) y Lima (31/08).

El tramo sudamericano comenzará precisamente en , seguido por Quito (29/08) y Lima (31/08). Septiembre a Noviembre: Visitarán Buenos Aires, Brasil (donde participarán en Rock in Rio) y cerrarán el año con fechas en Estados Unidos y México.

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Este tour promociona el octavo álbum de estudio de la banda, titulado ‘Love Is Like’, lanzado en 2025. Este trabajo discográfico representa un retorno a las raíces de la agrupación, combinando su esencia de rock con matices de pop y R&B que los hicieron famosos en su álbum debut ‘Songs About Jane’. El álbum ha sido impulsado por sencillos como ‘All Night’ y ‘Priceless’.

Maroon 5 llega a esta gira con cifras que los posicionan como uno de los actos más exitosos del siglo XXI. Con más de 100 millones de álbumes vendidos y 32 canciones en el Billboard Hot 100, el grupo ha logrado trascender generaciones. En plataformas digitales, acumulan más de 34 mil millones de reproducciones en Spotify, lo que destaca la vigencia de su propuesta musical.

Este concierto en Bogotá es particularmente esperado, pues compensa la cancelación que sufrió el grupo en 2020 debido a las restricciones globales de la pandemia de Covid-19.