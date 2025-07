“Inventan cualquier cosa”: Alejandro Estrada habló nuevamente de su ruptura con Dominica Duque y expuso realidad de lo que vivieron

Aunque su historia de amor conquistó a los seguidores del programa, Estrada ha dejado claro que su separación no estuvo marcada por escándalos ni conflictos delicados, sino por diferencias personales que decidieron manejar con madurez y respeto por parte de cada uno.

En lo último que publicó en sus historias, el actor manifestó su incomodidad frente a ciertos comentarios malintencionados que han surgido en redes sociales y medios de comunicación, los cuales según él, buscan tergiversar la verdadera esencia de la relación que vivió con la presentadora de entretenimiento y del after de ‘MasterChef’, ‘Manos arriba’.

Alejandro Estrada de refirió nuevamente a su ruptura con Dominica Duque

El famoso actor lamentó que haya personas empeñadas en dañar la bonita imagen que construyeron juntos, y defendió el cariño y la admiración que aún guarda por su expareja, resaltando que fue una etapa importante de su vida que para él, merece ser recordada con amor y no desde la problemática.

Como si no fuera suficiente, volvió a recalcar las razones por las que acabaron su relación, haciendo énfasis nuevamente en que no hubo problemas de infidelidad.

“Terminamos por cosas nuestras, momentos de vida diferentes, no por terceros. No todos tiene que terminar mal para ser real. Me llevo los mejores recuerdos y aprendizajes @dominicaduque”, añadió.