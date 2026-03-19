Familiares de Alejo Little revelaron las causas de su muerte y denunciaron negligencia médica

El pasado fin de semana se confirmó la muerte de David Alejandro Peláez Marín, mejor conocido en la industria de las redes sociales como Alejo Little, un creador de contenido con más de 300 mil seguidores que solía compartir videos de humor y comedia a través de distintas plataformas.

Pese a que en los primeros días después de su deceso no se conocían datos de lo ocurrido y muchos de sus fans estaban a la expectativa por conocer las causas de lo sucedido.

Sin embargo, en las últimas horas, su equipo de trabajo y familiares publicaron un comunicado en el que agradecieron por los mensajes que se compartieron en su honor:

“Con profundo respeto y recogimiento, nos dirigimos a la opinión pública, a sus seguidores y a la comunidad en general, para expresar nuestro sincero agradecimiento por el acompañamiento, el cariño y la consideración brindados a lo largo de la vida y trayectoria de David Alejandro, conocido con amor por todos como Alejo Little”.

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Agregaron: “Extendemos una gratitud especial a quienes creyeron en su talento desde los inicios, a quienes caminaron a su lado en cada etapa y a quienes, con su apoyo constante, hicieron posible que su legado trascendiera más allá de los escenarios, las redes y las circunstancias”.

Por otro lado, hablaron de las afecciones de salud que estuvo atravesando el hombre, quien fue diagnosticado con displasia ósea desde el momento de su nacimiento.

“Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a condiciones primarias presentes desde su infancia. A ello se sumaron las dificultades, demoras y limitaciones propias del sistema de salud actual, que impactaron de manera significativa su proceso”.

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Finalmente, resaltaron los aprendizajes que les dejó a su audiencia por medio de sus contenidos:

“Hoy rendimos homenaje no solo a su trayectoria, sino a la esencia de un ser humano cuya memoria permanecerá viva en cada historia, en cada aprendizaje y en cada persona que fue tocada por su presencia. Su legado perdurará como testimonio de su entrega, su autenticidad y su capacidad de transformar el dolor en inspiración”.