Influencer estadounidense causa debate con su extrema rutina de bienestar

A las 4:00 am, el influencer inicia una serie de flexiones que se prolongan hasta las 4:20 am Luego, dedica 15 minutos a la lectura y a escribir en su diario mientras escucha un pódcast de contenido espiritual. Según People , Hall intercala estas actividades con el uso de su bloque de notas, siempre acompañado de su botella de agua de la misma marca.

A las 5:46 am, lleva a cabo un baño facial con cubos de hielo, utilizando nuevamente el agua. Este proceso, que dura aproximadamente tres minutos, es seguido por su primer entrenamiento del día. Vestido con ropa deportiva y accesorios de lujo, como una pulsera Van Cleef & Arpels valorada en 4.600 dólares, Hall se sube a la cinta de correr a las 6:30 am para realizar una intensa sesión de sprints de 20 minutos.

El video que muestra esta rutina ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales. Según People , algunos usuarios cuestionaron la utilidad de un régimen tan meticuloso y exigente. “Imagina despertarte a las 3:45 am y, a las 9 am, no haber hecho nada más que ejercitarte y comer”, comentó un usuario en X. Otro reaccionó con ironía: “Lo que más me pareció fue que tardó un minuto entero en salir a caminar”.