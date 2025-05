El día que Lina Tejeiro se fue de la casa a los 16 años: “Mi mamá me echó”

No cabe duda de que la actriz Lina Tejeiro es un referente para los jóvenes de nuestro país. Durante varios años millones de seguidores han sido testigos del crecimiento profesional de la artista y como, poco a poco, ha ido consolidándose.

Sin embargo, pocos conocen todo lo que ha pasado en su vida y que llegar hasta donde está no ha sido fácil. El camino ha sido complicado, pero la vida le ha enseñado a cómo sortear las dificultades.

Por ejemplo, pocos saben que a Lina la echaron de la casa por rebelde, ya que a sus 16 años era una niña bastante complicada, confiesa ella misma.

“Me creía grande, ya tenía mi plata y estaba en adolescencia o en la aborrecencia porque era insoportable. Era rebelde y todo lo que mi mamá me decía era terrible. Mi mamá no quería al novio que tenía en esa época, entonces no me daba permiso para salir y eran guerras campales en esa casa”.

En medio de todas esas complicaciones llegó el día en que tuvo “valentía” y dijo que se iba, pero la respuesta de su mamá la dejó sorprendida.

“No me dejó salir con mi novio, le dije que me iba de la casa. Ella me ayudó a empacar y me metió la ropa sin problema alguno. En bolsas de basura me echó la ropa y me dijo que me fuera”.

Agregó: “Me fui por rebeldía, por querer ser libre y porque supuestamente nadie me mandaba. Eso me sirvió mucho, me di cuenta de que estaba en una relación tóxica, me sirvió par aprender a manejar el dinero porque me volví responsable y sin conocimiento alguno”.

Además, cuenta que esa experiencia le sirvió para valorar a la familia y darse cuenta de que se había equivocado.

Lina Tejeiro fue conocida en Colombia por su papel de Sammy en Padres e Hijos. | Foto: Helen Ramírez

“Me sirvió para darme cuenta de que podía ser independiente. En Argentina tuve un quiebre emocional y cuando volví, ya que me quedé sola en el apartamento”.

Recuerda como aprendió a ahorrar dinero, le sirvió para reunir, poco a poco, para un apartamento que finalmente compró sin necesidad de solicitar un préstamo porque no quería endeudarse.

Pero antes de llegar a ese momento, recuerda que fue insoportable y que se creyó el cuento, como dicen los jóvenes, y fue complicada.

“La fama se me subió a la cabeza y pasó cuando estaba muy chiquita en Padres e Hijos. La adolescencia con poder puede crear un monstruo: era la protagonista de esa serie, ganaba bien y era la consentida”.

En conversación con el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, reveló que en aquel momento ella se sentía una estrella de la televisión colombiana y se convirtió en una niña caprichosa que hacía exigencias para grabar.

“Me volví muy insoportable y para el productor se convirtió en un problema trabajar conmigo. Renuncié a Padres e Hijos, hice otra cosa y me quedé sin trabajo por dos años. En ese momento escuché todo lo que decían de mí y aprendí. Tenía una fama muy mala y me cerré las puertas sola”.

Pero ese viaje a Argentina le sirvió para darse cuenta de que se estaba equivocando y que su actitud la metió en un mundo equivocado.

“Me aterrizó la ida a Argentina a afrontar una vida real: a montar en bus, repartir hojas de vida, trabajar, caminar y hacer ese tipo de cosas. Desde mis 11 años cuento con el privilegio de hacer parte de un gremio que cuenta con privilegios y crecí en otra realidad. Vendí ropa, pero no me fue bien. Como mesera peor”.