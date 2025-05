Lina Tejeiro confesó cuál es su plan B para ser mamá a futuro, si se decide: “Qué tiene de malo”

“Yo quiero ser mamá y si ser mamá implica meterme en una relación de cabeza con un hombre que no me va a ser feliz, pues prefiero no ser mamá. Pero, si puedo ser mamá yo sola, con un donante, con la tecnología que hay hoy en día, y no tengo que hacer este sueño realidad a que llegue un hombre a que según yo valga la pena, pues puedo hacerla sola”, dijo Tejeiro.

“Me criticaron mucho el tema de cómo iba a traer un niño a este mundo sin un papá; pero qué me garantiza a mí que mañana me case con un hombre, tengamos un hijo y él no me vaya a abandonar, y él no se enamore de otra y me deje con un hijo ahí ”, agregó en ‘Sin Filtro’.

No obstante, insistió en que no tiene afán de ser mamá. “Estoy en un descubrimiento muy lindo en mi vida profesional, que todavía no quiero parar, pausar, y siento que todavía me falta mucho por aprender y me falta que se termine de encender esa llama de ser mamá; como que no estoy en la totalidad convencida. He tenido que ver muchos escenarios con mi sobrina, mi amiga, mis primitas, en los que yo digo ‘uy, yo no sé si estoy preparada para esto’. Entonces ahí es donde me pongo a pensar y digo ‘todavía no, todavía no, es algo que está en remojo y esperando cómo va evolucionando mi carrera profesional. Tal vez voy a llegar al punto donde diga, ‘listo, ahora sí me quiero dedicar a ser mamá’.