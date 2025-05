Lina Tejeiro habló del feminismo y envió mensaje que dejó pensando a muchos hombres

Uno de los temas que más genera debate en el país es el del feminismo, sobre todo, cuando mujeres reconocidas emiten alguna opinión al respecto.

En este caso la actriz Lina Tejeiro opinó sobre el tema y dejó claro que no se siente representada en el feminismo aunque aclaró que está de acuerdo en reivindicar el derecho de las mujeres.

“No me considero feminista, estoy a favor de la igualdad de género y siento que a veces hay una delgada línea que pasamos hacía el machismo o el feminismo y es ahí cuando empezamos a cometer errores. Es una delgada línea que donde uno diga lo que no es se forma un problema”.

Reconoce que tampoco conoce de fondo el tema del feminismo en el mundo y que por esa razón no opina de fondo sobre el tema. Sin embargo, indicó que en su caso ha salido adelante sola y que así hay muchas mujeres en Colombia.

“No me apoyo desde el feminismo, tal vez, porque me hace entender un poco más de lo que es el feminismo. He visto feministas actuar de manera que no me identifico”, reiteró.

Dichos casos son los que han ocurrido últimamente, por ejemplo, el pasado 8 de marzo, donde un grupo pequeño de mujeres cometieron actos vandálicos en Bogotá.

“Me podrán llamar tibia, pero estoy en un punto medio porque no me representa el feminismo ni mucho menos el machismo. Puedo sola y sin un hombre a mi lado, así puedo conseguir mis sueños. Ahora, si llega sería magnífico”.

Justamente en el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, habló sobre su situación sentimental que tanta expectativa generar entre sus seguidores.

Diego Bonilla y Lina Tejeiro. | Foto: Helen Ramírez

“Llevo dos años soltera y como publico todo, algunos seguramente quieren que tenga pareja. No sé si en este momento tenga el tiempo para una relación de calidad”.

Incluso cree que los hombres, en algunas ocasiones, pueden intimidarse y que eso puede incidir para entablar relaciones interpersonales. “No tengo en mi celular un solo mensaje de un hombre invitándome a salir o coqueteándome. Siento que los hombres sí se intimidan un poco con las mujeres seguras”.

Agregó: “Una persona con la que salí me dijo: es imposible no pensar que todo lo que te ofrezca es insuficiente para ti. Ahí me mostró inseguridad a pesar de que tenía todo para ser un buen partido”.

Como algunas críticas que le hacen en redes sociales están relacionadas con su soltería, dice que no le preocupa en este momento tener una relación, ya que todo llega a su debido tiempo.

“No me voy a quedar soltera, seguramente llegará un hombre que entienda quién soy y podamos formar una familia. Si puedo ser mamá yo sola, con un donante y la tecnología, pues puedo hacerlo sola. Eso me lo han criticado mucho, pero nadie me garantiza que esté con un hombre y me abandone”.

Aunque no es una decisión tomada, podría ser madre sin necesidad de tener una pareja. “Puede ser que tenga un hijo sola y que más adelante llegue un hombre y me acepte con mi hijo. No tengo afán en ser mamá, soy joven y las cosas fluyen solas”.

Finalmente, indicó cuáles son algunas cosas que no permitiría de un hombre en una relación estable.

“No permito las mentiras, eso es clave porque necesito una persona honesta. No permito un hombre que le cueste ser independiente de su familia, entiendo el valor de la familia, pero también se debe entender cuando se hace una vida en pareja”.