“Me ofende mucho”: Lina Tejeiro revela qué es lo que le saca el mal genio en el trabajo

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas en el país y cuenta con una amplia trayectoria que la ha llevado a participar en las principales producciones del país.

Ha participado en series, novelas, películas y ha obtenido un reconocimiento del público que la ubica como una de las artistas más cotizadas.

En conversación en el videopodcast Sin filtro de SEMANA, Tejeiro habló sobre cómo prepara sus personajes, algunas escenas que pueden ser incómodas y lo que le saca el mal genio.

Contó que cada actor o actriz tiene una manera diferente de preparar los personajes y que ella tiene un estilo propio que le ha funcionado en todos estos años.

“Para mí todo inicia desde el casting porque llega un perfil sicológico y físico del personaje donde se explica el personaje. Con base en eso, voy encontrando la personalidad del personaje que voy a interpretar y ahí empiezo a apoyarme en los directores, maquillaje y vestuario para que todo esté coordinado”, dijo.

Aseguró que es un trabajo conjunto con los directores y todo el equipo de la producción para elaborar el personaje que va a interpretar.

Así mismo, dijo que hay algunas cosas que le molestan porque en una producción trabaja un gran número de personas y se les debe respetar.

“Yo soy de buen genio, pero soy muy directa y eso se confunde con el mal genio, entonces tengo fama de malgeniada por eso. Me saca el mal genio la falta de profesionalismo, que yo llegue al set y mi compañero no tenga clara la escena, que no sepa de dónde venimos o para dónde vamos en la escena, que le pida que pasemos la escena y la esté leyendo. Eso me molesta porque se debe tener respeto por todos los que están en la producción. Hay que estudiar y respetar a todos”.

Pero no es lo único que le molesta y cuenta algunas cosas que pueden pasar en un set de grabación: “Que lleguen tarde o enfiestados también me molesta. Llegan amanecidos y con tufo, eso incomoda un montón”.

Lina reconoce que en alguna época fue bastante “fiestera”, pero que nunca tuvo problemas en su trabajo: “Es que soy muy responsable. Como me fui a los 16 años de mi casa, no me podía dar el lujo de ser loquita. Seguramente alguna vez llegue amanecida, pero no borracha. Ahora, siempre llego con mi letra aprendida y estudio a la hora que sea”.

Lina Tejeiro | Foto: Helen Ramírez

Como en las producciones hay escenas de besos o de cama, cuenta que no le ha tocado grabar con alguien que haya pasado la noche de fiesta.

“Afortunadamente, no me ha tocado un compañero amanecido o con tufo en una escena importante, he contado con compañeros responsables y respetuosos en ese sentido”, agregó.

Aunque algunos artistas también se preparan para las escenas de cama, Lina contó que en el caso de ella no hay algo especial que haga para preparar ese tipo de grabaciones.

“No, no he tenido preparación para ese tipo de escenas. No hay una preparación para uno desnudarse delante de 50 personas que están en el set. Le toca a uno sin mente”.

Agregó: “No soy tímida, pero hay una vulnerabilidad, una incomodidad, pero es algo muy profesional”.

Sin embargo, reveló una anécdota que le ocurrió con el actor Variel Sánchez en la serie Nuevo rico, Nuevo pobre, donde además hizo su primer protagónico.

“No soy montadora con nadie, pero en la primera escena de beso con Variel Sánchez sí se la monté un poquito porque nos fuimos a besar en esa escena, el beso en la actuación es una coreografía y como no nos conocíamos, no nos fue bien. Le dije molestando que besara bien, que no sabía besar, pero ya cuadramos la besada y salió muy bien todo”.