Lina Tejeiro reveló historia detrás de Sammy en Padres e hijos. ¿Cuánto ganaba en esa época?

La actriz Lina Tejeiro es una de las personalidades del mundo del entretenimiento en Colombia que más seguidores tiene en las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en el medio en el que ella no solo presenta sus nuevos proyectos en la televisión, sino también parte de su vida.

Gracias a su carisma y sentido del humor, muchos la han catalogado como la ‘reina de TikTok’, pues suele compartir videos que rápidamente se vuelven virales por sus graciosas interpretaciones y creatividad.

Con el paso del tiempo, Tejeiro también se ha convertido en una de las actrices más querida por los colombianos y ha logrado consolidar su carrera en la televisión y el cine.

En una conversación en el videopodcast Sin Filtro en SEMANA, Lina habló sobre sus inicios en el mundo de la actuación cuando todavía era una niña. Inició su carrera a los 9 años con unos papeles pequeños, pero su reconocimiento lo obtuvo en Padres e Hijos, una de las series más populares en Colombia.

“Luego de que hice estos capítulos pequeños, llaman al director de esos unitarios desde Colombiana de Televisión, que era la productora de Padres e Hijos y dieron unas características para buscar una niña para un personaje en esa producción. Él dijo que conocía una niña, nos recomendaron y nos llamaron el 6 de enero de 2002″.

Agregó: “Yo estaba en una piscina de la Dorada, Caldas, porque estaba en vacaciones y no quise ir al casting. Mi mamá me preguntó y le dije que no, pero le preguntaron si teníamos algún video de trabajos que yo haya hecho para ver el trabajo, fueron a recogerlo a la casa y no supimos más. El 14 de enero llamaron a mi mamá y le dijeron que fuéramos a recoger libretos y planes de grabación”.

Aunque en ese momento solo estaba pensando en sus vacaciones, sin saberlo ese llamado cambiaría su vida porque desde ese momento ingresó al mundo de la televisión.

“No tuve que hacer casting, sencillamente, me vieron en el video y me aceptaron. Ahí arranca este maravilloso personaje en donde estuve cinco años interpretando a Sammy. Me di a conocer ante muchas generaciones y esa fue la escuela que me ayudó a formarme”.

Aunque han pasado 23 años, todavía recuerda cuánto ganaba en aquella época donde tenía 11 años.

“Me pagaban por capítulo unos 200 o 300 mil pesos, pero al mes podía grabar 15 o 20 capítulos. En esa época me hacía 3 o 4 millones de pesos. Dependía de los capítulos”.

Diego Bonilla y Lina Tejeiro. Foto: Helen Ramírez - SEMANA. | Foto: Helen Ramírez

Como su papel fue un éxito y tuvo una extensa continuidad, tuvo problemas en el colegio y llegó un momento donde su mamá le pidió decisiones.

“Mi mamá un día me dijo que tenía que tomar una decisión porque ya había perdido por fallas y no me querían ver. Me preguntó: ¿Quieres estudiar o trabajar? Como ya conocía la plata, pues me quedé trabajando y duré así hasta los 13 años y entré a validar, seguía perdiendo por fallas porque grabábamos todos los días".

Agregó: “Después empecé a estudiar a distancia por guías, eso fue de los 16 años 18 y saqué adelante el colegio. ¿Qué aprendí? Nada (risas), pero cumplí“.

Aunque en Colombia es habitual que el modelo a seguir es que una persona debe estudiar en el colegio, posteriormente en la universidad, conseguir un lugar donde vivir propio y casarse, Lina cree que en su caso ese “molde” se rompió aunque reconoce que el estudio es vital, pero que su época era diferente a la de hoy en día.

“No fue la fórmula que me funcionó a mí, pero estoy segura de que se debe estudiar. Hoy en día encuentro muchas falencias en varios aspectos de mi vida que seguramente hubiera aprendido en el colegio”.

Por ejemplo, en su faceta de empresaria siente que le hizo falta la preparación del colegio. “Cuando se emprende se ven números y temas que uno no entiende y se comprende que hace falta el estudio”.