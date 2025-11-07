Mike Bahía le canta al vacío en el amor y lo fuerte que es tener lejos a la persona amada; deja ver mezcla de nostalgia y anhelo

Es real el vacío que se siente cuando la persona que se ama está lejos y Mike Bahía le pone voz a ese sentimiento en su nuevo sencillo ‘Un Vacío’, una canción íntima y profunda que explora el sentimiento de vacío que se experimenta cuando la persona que se quiere no está cerca.

A través de su letra, Mike expresa cómo solo esa persona puede llenar ese espacio y cómo la ausencia de su presencia puede hacer que el corazón se apriete, sumergiendo a quien lo vive en una mezcla de nostalgia y anhelo.

Este nuevo tema fue compuesto junto a los productores caleños La Nube y Brandel, quienes lograron fusionar sonidos modernos y frescos con la esencia tropical que caracteriza al artista.

El resultado es una canción que, aunque mantiene la esencia del Mike Bahía que conocemos, presenta una propuesta musical renovada, fresca y con un sentimiento nostálgico que seguro cautivará a sus seguidores.

El videoclip de ‘Un Vacío’ fue grabado en su ciudad natal, Cali, donde Mike acompañado de su equipo creativo logra transmitir la fuerza emocional de la canción, combinada con una estética visual que complementa la emoción genuina y sincera del sencillo.

En este video, Mike Bahía se presenta con una imagen renovada, pero con el toque único que siempre lo ha caracterizado: cercano, auténtico y con un estilo único que logra conectar con su audiencia.

El video destaca por su alta tecnología, ya que fue grabado en greenscreen, permitiéndole al artista caleño explorar nuevas propuestas visuales, saliendo de los videos tradicionales.

El artista caleño estrena canción en la que le canta al amor. | Foto: El artista caleño estrena canción en la que le canta al amor.

Este lanzamiento llega en un momento clave en la carrera de Mike Bahía, quien recientemente fue nominado por tercera vez en los Premios Latin Grammy, esta vez en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su álbum ‘Calidosa’.

Esta nominación es un reconocimiento a su dedicación y evolución artística, marcando un hito importante en su trayectoria musical.

‘Un Vacío’ es un claro ejemplo de cómo el artista caleño sigue evolucionando musicalmente sin perder su esencia. Con este tema, Mike continúa explorando nuevos territorios sonoros y emocionales, demostrando su capacidad para tocar corazones y conectar a través de sus canciones.