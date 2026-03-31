Gustavo Bolívar se fue de frente contra el Banco de la República por subir las tasas de interés: “Suena más a venganza”

Gustavo Bolívar hizo una fuerte crítica en contra del Banco de la República por su decisión de subir en 100 puntos básicos las tasas de interés, lo que ha desatado un rifirrafe con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el senador no dudó en lanzar el dardo: “Tasas en 11,25 %. Con inflación en 5,2 %. Esto nunca se había visto en Colombia“.

“La Junta del Banco de la República frena en seco el crecimiento que venía teniendo el país y encarece las deudas de todos los colombianos. Esto suena más a venganza que a decisión técnica“, añadió.

El excongresista fue más allá y recordó que al inicio del Gobierno las tasas se encontraban en 9 puntos, mientras que se tenía una inflación de 11.8 %. Por lo mismo, afirmó que no entiende la última decisión que se tomó este martes.

“Inaudito que ahora con la mitad de esa inflación, las tasas estén más altas, 6 puntos por encima de la inflación“, manifestó.